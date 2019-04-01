 ЦВК та Нацполіція: голосування і підрахунок відбулися без суттєвих порушень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2019

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Новини

ЦВК та Нацполіція: голосування і підрахунок відбулися без суттєвих порушень

Центрвиборчком та Нацполіція України, а також громадські організації відзначили відсутність значних порушень на виборах президента України.

ЦВК констатує відсутність значних порушень на виборах

ЦВК констатує відсутність значних порушень на виборах

У Центральній виборчій комісії України (ЦВК) повідомляють, що ніч підрахунку голосів першого туру чергових виборів президента України минула без системних порушень, як і сам день голосування, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Не лише день голосування, а й ніч після голосування, коли вже безпосередньо на дільничних виборчих комісіях рахували голоси, минули без системних порушень", - зазначила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук у понеділок, 1 квітня. Також вона наголосила, що велика кількість спостерігачів, представників і уповноважених кандидатів дає можливість "дуже спокійно дивитися на попередні результати".

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31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з даними "Національного екзит-полу 2019" до другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. DW стежить за підрахунком голосів. (31.03.2019)

Зеленський і Порошенко виходять до другого туру виборів. ЦВК опрацювала понад 70 відсотків протоколів на виборах президента України. (01.04.2019)

Тріумф Зеленського, ляпас Порошенку і дежавю Тимошенко. Підсумки першого туру виборів президента обіцяють битву, яких Україна ще не бачила. (01.04.2019)

Так само не зафіксувала серйозних порушень на виборах президента України і Національна поліція, пишуть "Українські новини". "В цілому ми відзначаємо, що все пройшло спокійно і поліція зуміла забезпечити законність виборчого процесу в першому турі виборів. Готуємося до другого туру", - повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало. Водночас у добу виборів у поліцію надійшло майже 2 500 заяв і повідомлень про порушення на виборах, зазначив Тракало. За дрібними порушеннями Нацполіція відкрила 60 кримінальних проваджень.

Громадські організації також відзначають відсутність суттєвих порушень

У громадянській мережі "Опора" відзначають, що порівняно з виборами президента 2014 року, на нинішніх виборах спостерігалася позитивна тенденція до зниження кількості порушень виборчого законодавства під час голосування.

"Ми можемо говорити про те, що день виборів відбувся (…) з мінімальною кількістю порушень, тенденція яких свідчить про прогрес навіть порівняно з досить "чистими" виборами 2014 року", - зазначила координаторка "Опори" Ольга Айвазовська, висловивши надію на те, щоб і "другий тур з точки зору процедур і дотримання закону був, як мінімум, не на гіршому рівні".

У громадській організації "Комітет виборців України" (КВУ) також зазначили, що голосування на чергових виборах президента України загалом відповідало вимогам українського законодавства та міжнародним стандартам. Водночас у КВУ зазначають, що кількість і характер зафіксованих порушень порівняно з виборами 2014 року принципово не змінилися.

У громадській організації також позитивно оцінили діяльність Центральної виборчої комісії та Національної поліції України щодо недопущення порушень у день голосування.

Згідно з попередніми офіційними даними підрахунку голосів виборців Центрвиборчкомом, до другого туру проходять шоумен та комік Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко, набравши за результатами підрахунку понад 75 відсотка протоколів, 30,4 та 16,1 відсотка відповідно. 

Попередні результати виборів в Україні

Попередні результати виборів в Україні

 

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Зеленський і Порошенко проходять у другий тур виборів президента України (01.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Порошенко проходять у другий тур виборів президента України (01.04.2019)  

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