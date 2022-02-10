На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Хізб ут-Тахрір". Хізб ут-Тахрір - ісламістська організація.

Хізб ут-Тахрір є ісламістською організацією, діяльність якої заборонена в усіх арабських країнах, в Індонезії та Малайзії, в Туреччині й також у Німеччині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.