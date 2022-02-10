Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Хізб ут-Тахрір". Хізб ут-Тахрір - ісламістська організація.
Хізб ут-Тахрір є ісламістською організацією, діяльність якої заборонена в усіх арабських країнах, в Індонезії та Малайзії, в Туреччині й також у Німеччині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російська ФСБ затримала в анексованому Криму чотирьох кримських татар, яких обвинувачують у членстві в організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі". Українське МЗС закликає європейських партнерів посилити тиск на Москву.
Арешти кримських татар правозахисники називають наймасштабнішими репресіями з часу анексії українського півострова Росією. Адвокатка одного з них Ліля Гемеджи розповіла про причини та обставини арештів у інтерв'ю DW.