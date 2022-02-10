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Хізб ут-Тахрір

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Хізб ут-Тахрір". Хізб ут-Тахрір - ісламістська організація.

Хізб ут-Тахрір є ісламістською організацією, діяльність якої заборонена в усіх арабських країнах, в Індонезії та Малайзії, в Туреччині й також у Німеччині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Лариса Денисенко: Крим. Героїні за замовчуванням

Лариса Денисенко: Крим. Героїні за замовчуванням 10.02.2022

"Вони спостерігають за тим, як діти бавляться у судові засідання, і продовжують вірити у справедливість. Вони терпляче відповідають щодня на питання, коли тато повернеться додому", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
56 років колонії на чотирьох: суд в РФ ув'язнив кримських татар

56 років колонії на чотирьох: суд в РФ ув'язнив кримських татар 29.10.2021

Четверо кримських татар отримали від 12 до 17 років покарання у російській колонії суворого режиму. Для одного з них це "рівнозначно смерті", наголосила омбудсменка.

Зеленський засудив затримання кримських татар спецслужбами РФ

Зеленський засудив затримання кримських татар спецслужбами РФ 17.08.2021

Президент України назвав порушенням прав людини обшуки й затримання п'ятьох кримських татар в анексованому Росією Криму.
У п'яти будинках кримських татар у Криму тривають обшуки - Денісова

У п'яти будинках кримських татар у Криму тривають обшуки - Денісова 17.08.2021

За словами Людмили Денісової, спецслужби РФ проводять обшуки у п'яти будинках кримських татар в анексованому Криму. Уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила про "переслідування та залякування кримських татар".
У Росії чотирьох кримських татар засудили до багаторічного ув'язнення

У Росії чотирьох кримських татар засудили до багаторічного ув'язнення 16.08.2021

У Ростові-на-Дону чотирьох кримських татар засудили до ув'язнення строком від 12 до 18 років у справі "Хізб ут-Тахрір". Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала справу "сфабрикованою".

МЗС України засудило ув'язнення трьох кримських татар в РФ

МЗС України засудило ув'язнення трьох кримських татар в РФ 12.01.2021

Суд в РФ засудив трьох кримських татар у справі так званої "Білогорської групи Хізб ут-Тахрір". Їх позбавили волі на 18, 17 і 13 років у колоніях суворого режиму.
В Росії до тривалих термінів засудили трьох кримських татар

В Росії до тривалих термінів засудили трьох кримських татар 03.11.2020

Трьох кримських татар, яких обвинувачують в участі в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір", засудили до 12-17 років ув'язнення.
В Україні обурені вироком, винесеним в РФ кримським татарам

В Україні обурені вироком, винесеним в РФ кримським татарам 16.09.2020

У Росії винесли вирок групі кримських татар у справі про "Хізб ут-Тахрір". Семеро обвинувачених отримали терміни від 13 до 19 років в'язниці, один виправданий. Україна обурена рішенням суду.
Денісова закликала обстежити ув'язненого в РФ Мустафаєва, аби виключити коронавірус

Денісова закликала обстежити ув'язненого в РФ Мустафаєва, аби виключити коронавірус 22.03.2020

Людмила Денісова закликає негайно оглянути незаконно утримуваного у російському СІЗО хворого кримчанина Сервера Мустафаєва, аби виключити у нього коронавірусну інфекцію.
МЗС України висловило протест через затримання кримських татар в Бахчисараї

МЗС України висловило протест через затримання кримських татар в Бахчисараї 11.03.2020

Російська ФСБ затримала в анексованому Криму чотирьох кримських татар, яких обвинувачують у членстві в організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі". Українське МЗС закликає європейських партнерів посилити тиск на Москву.
Меморіал визнав 11 кримських татар політв'язнями

"Меморіал" визнав 11 кримських татар політв'язнями 31.01.2020

Кримських татар, що перебувають в ростовському СІЗО, обвинувачують в участі в забороненій в РФ організації "Хізб-ут-Тахрір". У їхніх справах немає свідчень про насильницькі злочини, наголошують правозахисники.
У Москві відпустили затриманих кримських татар, їм загрожують штрафи

У Москві відпустили затриманих кримських татар, їм загрожують штрафи 12.07.2019

У Москві відпустили декілька десятків кримських татар, яких напередодні затримали під час акції протесту під Верховним судом РФ.
Київ закликав Москву звільнити затриманих кримських татар

Київ закликав Москву звільнити затриманих кримських татар 11.07.2019

Міністерство закордонних справ України наполягає, що міжнародна спільнота має посилити санкційний тиск на Росію через затриманих у Москві кримських татар.
Понад 50 кримських татар затримані поліцією у Москві

Понад 50 кримських татар затримані поліцією у Москві 11.07.2019

Понад 50 кримських татар було затримано під час акції протесту в Москві, повідомляють адвокати і правозахисники.
Адвокатка: Арешти кримських татар - це удар по руху Кримська солідарність

Адвокатка: Арешти кримських татар - це удар по руху "Кримська солідарність" 29.03.2019

Арешти кримських татар правозахисники називають наймасштабнішими репресіями з часу анексії українського півострова Росією. Адвокатка одного з них Ліля Гемеджи розповіла про причини та обставини арештів у інтерв'ю DW.
Бахчисарайська справа Хізб ут-Тахрір: у РФ винесли вироки

Бахчисарайська справа "Хізб ут-Тахрір": у РФ винесли вироки 24.12.2018

Суд РФ засудив чотирьох осіб з Бахчисарая, що в анексованому РФ Криму, до тривалого позбавлення волі. Їх звинуватили в участі в осередку забороненої в РФ ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".
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