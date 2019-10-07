Хто (не)задоволений владою у Польщі - "Європа у фокусі" (відео)

Чорногорія: чому місцеві проти круїзних лайнерів? Італія: румуни у пошуках роботи. Норвегія: як стати справжнім вікінгом? Греція: на острові Самос сваряться через біженців.
Президент Польщі (1990-1995) Лех Валенса (ліворуч) нині затято критикує політику лідера правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського (праворуч)
"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:58 Греція: на острові Самос сваряться через біженців.
06:34 Чорногорія: чому місцеві проти круїзних лайнерів?
11:41 Польща: хто невдоволений тим, що відбувається в країні?
17:24 Італія: румуни у пошуках роботи.
21:26 Норвегія: як стати справжнім вікінгом?
Протести проти судової реформи у Польщі, яка суперечить конституції країни, показали слабкість опозиційних партій. Молоді демонстранти не довіряють лібералам. Єдиним авторитетом залишається Лех Валенса. (11.08.2017)
Колишній польський президент Лех Валенса повинен вибачитися перед лідером партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським за коментарі у Facebook щодо смоленської трагедії. (06.12.2018)
Навала туристів приносить Чорногорії гроші, але й руйнує довкілля. Особливо, якщо йдеться про тисячі людей на круїзних лайнерах, що запливають у чорногорський Котор. Рибалки нарікають: їхні вилови тануть на очах. (11.07.2019)
Як туристи шукають рештки Берлінського муру через 30 років після возз'єднання Німеччини. Як Фінляндія намагається запобігти масовій купівлі нерухомості росіянами. Чому турок представляє грецький Кіпр у Європарламенті. (30.09.2019)