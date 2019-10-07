Хто (не)задоволений владою у Польщі - "Європа у фокусі" (відео)

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:58 Греція: на острові Самос сваряться через біженців.

06:34 Чорногорія: чому місцеві проти круїзних лайнерів?

11:41 Польща: хто невдоволений тим, що відбувається в країні?

17:24 Італія: румуни у пошуках роботи.

21:26 Норвегія: як стати справжнім вікінгом?

