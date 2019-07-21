Хто готовий іти у коаліцію: перші заяви партій-переможців

Лідери партій, що, згідно з попередніми результатами екзит-полів, подолали прохідний бар'єр на дострокових виборах до Верховної Ради України, ввечері 21 липня почали оголошувати свої плани щодо можливої участі у парламентській коаліції.

Так, президент України Володимир Зеленський, партія якого здобуває 44,2 відсотки, під час брифінгу запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука до розмови щодо створення парламентської коаліції. "У нас трішечки більше рейтинг, ніж у "Голосу", але ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука з задоволенням", - зазначив Зеленський, говорячи про можливі коаліційні переговори.

На питання, чи готовий він розглядати лідера "Голосу" як прем'єра, президент відповів, що це питання варто адресувати самому Вакарчуку. Прем'єрство, за словами Зеленського, є великою відповідальністю, і глава уряду, на його думку, повинен бути "гуру економіки". "Ми хочемо, щоб це була незалежна потужна людина з фаховою освітою", - заявив президент.

Про коаліцію замість лідера "Слуги народу" Дмитра Разумкова (п) говорив Володимир Зеленський

Вакарчук, "Голос" якого відповідно до екзит-полу здобув 6,5 відсотка, натомість заявив, що він та його соратники готові "до будь-яких посад і до будь-якої відповідальності". Однак, за його словами, необхідно дочекатися остаточних результатів праламентських виборів. "Наступним кроком стане реальне обговорення червоних ліній. В рамках цих червоних ліній ми будемо так чи інакше обговорювати пункти коаліційної угоди, і тільки після цього можна говорити про об'єднання і створення уряду", - зазначив лідер "Голосу".

Також заступник голови партії Ярослав Юрчишин зазначив, що партія Вакарчука ніколи не увійде у коаліцію з проросійськими силами. За його словами, "Голос" готовий до союзу з новими політичними силами, "якщо за ними не стоять олігархи і корумпований інтерес".

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко також заявив про готовність співпрацювати з проектом Вакарчука. "Своїм головним партнером ми вважаємо найбільш близьку нам ідейно партію "Голос", - зазначив експрезидент України після оголошення попередніх результатів екзит-полів, згідно з якими його партія здобуває 8,8 відсотка.

У "Європейській солідарності" боротимуться передусім проти проросійських політиків

Порошенко також додав, що головним завданням "Європейської солідарності" є недопущення до влади партії "Опозиційна платформа - За життя", та закликав усі політичні сили, що подолали прохідний бар'єр, відмежуватися від проросійських партій. Утім, результати екзит-полів свідчать, що ця партія отримала 11,4 відсотка голосів виборців.

У "Батьківщині", яка набирає 7,4 відсотка, кажуть, що готові формувати коаліцію лише з партіями "Слуга народу" та "Голос" і повністю відхиляють можливість співпраці з "Європейською солідарністю" та "Опозиційною платформою - За життя". Про це під час брифінгу заявила лідерка політичної сили Юлія Тимошенко. За її словами, "Батьківщина", попри свою готовність до участі у коаліційних переговорах, не претендує "на жодні посади". Вона додала, що склад майбутньої коаліції залежатиме лише від президента Володимира Зеленського.

Юрій Бойко говорить лише, що друге місце його партії - запорука настання миру в Україні

У "Опозиційній платформі - За життя" наразі не коментують свої плани щодо взаємодії з іншими потенційними переможцями виборів. Співголова партії Юрій Бойко лише зазначив, що проходження його політичної сили до Верховної Ради стане запорукою повернення країни "на мирний шлях".