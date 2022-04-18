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Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФСБ".

Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) є російською спецслужбою і правонаступницею Комітету державної безпеки (КДБ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Медведчук просить Путіна та Зеленського обміняти його на маріупольців

Медведчук просить Путіна та Зеленського обміняти його на маріупольців 18.04.2022

Затриманий напередодні нардеп, якого в Україні підозрюють у держзраді, пропонує Путіну та Зеленському обміняти його на захисників Маріуполя та цивільних людей.

Арешт Медведчука і можливий розкол в оточенні Путіна (14.04.2022) 14.04.2022

Розкол у найвищих ешелонах влади в Росії на голубів-економістів та яструбів-мілітаристів очевидний, вважають деякі політологи. Вплив Путіна на еліти слабшає? Чи говорити про зміну курсу Кремля ще зарано?

У СБУ розповіли деталі спецоперації із затримання Медведчука

У СБУ розповіли деталі спецоперації із затримання Медведчука 13.04.2022

За даними глави СБУ, ФСБ Росії намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. Втім, українським правоохоронцям вдалося затримати нардепа-втікача на виїзді з Київщини.

Bellingcat: Путін провів у ФСБ велику чистку

Bellingcat: Путін провів у ФСБ "велику чистку" 11.04.2022

47-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини понеділка, 11 квітня.

Ходорковський: Путін - це бандит з мафіозної організації КДБ (05.04.2022) 05.04.2022

Чому необхідні санкції Заходу проти Росії, коли росіяни визнають свою вину і що наблизить кінець путінської епохи - Михайло Ходорковський розповів в інтерв'ю DW.
Михайло Ходорковський: Боюсь, ця війна не буде останньою

Михайло Ходорковський: "Боюсь, ця війна не буде останньою" 02.04.2022

Чому потрібні санкції Заходу проти Росії і як вони наблизять кінець путінської епохи, Михайло Ходорковський розповів в інтерв'ю Костянтину Еггерту.
Хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії через її напад на Україну

Хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії через її напад на Україну 25.02.2022

Хакерське угруповання Anonymous оголосило, що в рамках кібервійни з РФ через її військове вторгнення в Україну атакувало телеканал RT. Структура ФСБ з кібербезпеки говорить про "критичний" рівень загрози кібератак.
РФ заявила про знищення на кордоні українських диверсантів, Київ заперечує

РФ заявила про знищення на кордоні українських "диверсантів", Київ заперечує 21.02.2022

За словами керівника ФСБ Росії Олександра Бортнікова, дві диверсійні групи з України вийшли на російський кордон та були знищені, одного військового начебто взяли в полон. У Києві інформацію називають фейком.
РФ звинувачує Україну в обстрілі прикордонного посту, Київ заперечує

РФ звинувачує Україну в обстрілі прикордонного посту, Київ заперечує 21.02.2022

За повідомленням російської ФСБ, снаряд з української території зруйнував прикордонний пост у Ростовській області. Київ назвав цю заяву провокацією.
США наклали санкції на двох українських нардепів за співпрацю з ФСБ

США наклали санкції на двох українських нардепів за співпрацю з ФСБ 20.01.2022

Під санкції потрапили народні депутати від ОПЗЖ Тарас Козак і Олег Волошин. За даними Держдепу США, вони працювали над дестабілізацією України.
Вбивство чеченця в Берліні: росіянина засудили до довічного терміну

Вбивство чеченця в Берліні: росіянина засудили до довічного терміну 15.12.2021

Росіянин Вадим К. у серпні 2019 року прибув до Берліна через Францію та Польщу з підробленим паспортом на ім'я Вадима Соколова, вистежив Зелімхана Хангошвілі та застрелив його у парку Малий Тіргартен.
У РФ заявили про загрозу від українського корабля, Київ назвав це фейком

У РФ заявили про загрозу від українського корабля, Київ назвав це фейком 10.12.2021

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав інформаційною атакою заяву ФСБ РФ про те, що корабель ВМС України становив небезпеку для мореплавання в районі Керченської протоки.
ГУР міноборони України назвало провокацією заяву ФСБ щодо затриманих українців

ГУР міноборони України назвало провокацією заяву ФСБ щодо затриманих українців 02.12.2021

В ГУР міноборони України вважають нісенітницею заяви ФСБ Росії про те, що українці здійснювали розвідку і готували теракт.

У ФСБ заявили про затримання трьох українських розвідників

У ФСБ заявили про затримання трьох "українських розвідників" 02.12.2021

У російському ФСБ заявили, що двоє українців здійснювали розвідку на території РФ. Ще одному затриманому закидають підготовку теракту.

Зеленський ввів у дію санкції проти співробітників спецслужб РФ

Зеленський ввів у дію санкції проти співробітників спецслужб РФ 18.11.2021

Під нові санкції РНБО потрапили офіцери ФСБ та колишні співробітники СБУ, які перейшли на бік сепаратистів.
Російського дипломата знайшли мертвим біля посольства РФ у Берліні

Російського дипломата знайшли мертвим біля посольства РФ у Берліні 05.11.2021

Ймовірно, загиблий випав з вікна. Він вважався другим секретарем посольства РФ, але спецслужби ФРН підозрювали його у зв'язках із ФСБ, пише Der Spiegel.

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