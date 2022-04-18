Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ)

Вбивство чеченця в Берліні: росіянина засудили до довічного терміну

Росіянин Вадим К. у серпні 2019 року прибув до Берліна через Францію та Польщу з підробленим паспортом на ім'я Вадима Соколова, вистежив Зелімхана Хангошвілі та застрелив його у парку Малий Тіргартен.