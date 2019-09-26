Фактчек DW: чи справді Німеччина і ЄС мало допомагають Україні? (відео)

Ось уривок стенограми телефонної розмови президентів України і США.

Дональд Трамп, президент США: "Хочу сказати, що ми багато робимо для України. Ми вкладаємо багато зусиль і багато часу. Набагато більше, ніж країни Європи. І вони мали б надавати вам більшу допомогу, ніж вони роблять зараз. Німеччина майже нічого для вас не робить. Все, що вони роблять - балачки".

Володимир Зеленський, президент України: "Європейський Союз має бути нашим найбільшим партнером. Але технічно США набагато більший партнер, ніж ЄС. І я дуже вдячний Вам за це, за те, що Штати роблять багато для України. Набагато більше, ніж Європейський Союз, особливо коли ми говоримо про санкції проти Російської Федерації".

Чи справді ЄС і ФРН роблять недостатньо для України? Дивіться тут:

