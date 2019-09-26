 Фактчек DW: чи справді Німеччина і ЄС мало допомагають Україні? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 27.09.2019

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Фактчек DW: чи справді Німеччина і ЄС мало допомагають Україні? (відео)

Володимир Зеленський підтакнув Дональду Трампу у телефонній розмові, що ЄС та Німеччина недостатньо надають допомогу Україні. DW перевірила, чи дійсно це так.

Дональд Трамп злукавив про недостатню допомогу Німеччини Україні?

Дональд Трамп злукавив про недостатню допомогу Німеччини Україні?

Ось уривок стенограми телефонної розмови президентів України і США.

Дональд Трамп, президент США: "Хочу сказати, що ми багато робимо для України. Ми вкладаємо багато зусиль і багато часу. Набагато більше, ніж країни Європи. І вони мали б надавати вам більшу допомогу, ніж вони роблять зараз. Німеччина майже нічого для вас не робить. Все, що вони роблять - балачки".
Володимир Зеленський, президент України: "Європейський Союз має бути нашим найбільшим партнером. Але технічно США набагато більший партнер, ніж ЄС. І я дуже вдячний Вам за це, за те, що Штати роблять багато для України. Набагато більше, ніж Європейський Союз, особливо коли ми говоримо про санкції проти Російської Федерації". 

Чи справді ЄС і ФРН роблять недостатньо для України? Дивіться тут:
 

DW.COM

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