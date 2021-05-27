У ЄС набула чинності заборона продажу одноразових пластикових товарів

З суботи, 3 липня, з продажу у країнах Європейського Союзу має повністю зникнути продукція одноразового використання, виготовлена з пластику. Це передбачено ухваленою у 2019 році директивою ЄС про заборону пластикового посуду, пише інформаційне агентство dpa.

Заборона, що набула чинності, стосується одноразових ложок, виделок, ножів, тарілок, соломинок для пиття, ватних паличок, паличок для розмішування та тримання надувних кульок. Також не можна більше продавати одноразові контейнери для їжі та для напоїв, виготовлені з пінопласту. Підприємці тепер мають переходити на альтернативи з переробних матеріалів на кшталт скла та металу.

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Велика кількість пластику ще не розпродана

Також забороненими для продажу будуть тарілки та інший посуд з пластмаси на біологічній основі чи біорозкладного пластику. Аналогічними є правила і для одноразового посуду з паперу, який містить пластиковий шар чи вкритий пластиковою плівкою.

Водночас одноразові продукти, що поки залишаються на складах, дозволено дорозпродавати. У Німецькій торговельній асоціації виходять з того, що йдеться "про ще велику кількість" залишків нереалізованого одноразового пластику, однак точних даних щодо обсягів назвати не беруться.

У Німеччині маркуватимуть інші продукти з пластику

Щодо імплементації директиви ЄС окремі країни-члени визначаються самостійно. За словами речниці Європарламенту, дані щодо того, як у різних країнах спільноти реалізовують цю заборону, будуть доступними після 3 липня.

У Німеччині відповідна заборона повною мірою набула чинності у суботу, 3 липня. Додатково до нових обмежень у Німеччині також набуло чинності правило, що зобов'язує виробників маркувати одноразові непереробні продукти, для яких поки немає альтернатив, зокрема гігієнічні товари, одноразові стакани, виготовлені з використанням пластику, та цигарки, фільтри яких містять пластмаси. Відповідне маркування має повідомляти споживачам про шкоду, яку спричиняє пластик, та інформувати про правильні способи утилізації таких продуктів.