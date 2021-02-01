Німецькі вчені винайшли альтернативу пінопласту

Термобокси для їжі, сумки-холодильники для напоїв, ізотермічні контейнери для транспортування ліків - усі ці ємності виготовлені з матеріалів, що не дозволяють поміщеним у них продуктам і предметам змінювати свою початкову температуру. І найчастіше як ізоляцію використовують такі полімери, як пінопласт і пінополістирол (стиропор).

І не дивно, адже вони мають чимало переваг: теплоізоляційні якості, вкрай мала вага, доволі висока міцність, витримування великих навантажень. Однак усі ці переваги переважує один істотний недолік: пінополістирол і пінопласт не піддаються біологічному розкладанню, і відходи з них, що здатні розпадатися на тисячі дрібних часточок, серйозно забруднюють довкілля. Вчені Інституту технології переробки натуральних матеріалів при Технічному університеті Дрездена винайшли їм альтернативу, створивши біорозкладаний ізоляційний матеріал з... макулатури.

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За спеціальною технологією

Щоб домогтися бажаного результату, вчені піддали утилізований папір спеціальній сушці. Цей процес призвів до утворення ізоляційних елементів на волокнистій основі. За словами Томаса Шріннера (Thomas Sсhrinner), координатора проєкту на кафедрі технології деревини й волокнистих матеріалів Технічного університету Дрездена, завданням дослідників було відрегулювати процес попередньої обробки сировини й розробити спеціальні рецептури волокнистих матеріалів - щоб у підсумку у волокнистих матів, складових основи ізоляційного матеріалу, була дуже низька щільність.

Так був досягнутий оптимальний рівень якості ізоляційного матеріалу. Взагалі у целюлози, на основі якої виготовляється папір, є чимало переваг. Зокрема, вона вирізняється міцністю і має дуже низьку теплопровідність. А це означає, що розроблені дрезденськими вченими екологічні волокнисті мати перевершують за своїми властивостями багато інших ізоляційних матеріалів - у тому числі такі полімери, як пінопласт і пінополістирол.

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Згідно з даними дослідників, якість ізоляційного матеріалу з макулатурної сировини настільки висока, що контейнери, в яких він інтегрований, цілком можна використовувати навіть для транспортування харчових продуктів. Крім того, як стверджують дрезденські вчені, розроблена ними упаковка - абсолютно придатний для вторинної переробки продукт. Так, новий ізоляційний матеріал не повністю складається з утильного паперу. У ньому присутній і шар з поліетиленової плівки. Однак оскільки її частка мізерно мала - вона становить всього сім відсотків, - упаковку після використання цілком можна утилізувати як макулатуру.

Революційна технологія перетворює макулатуру на цінну сировину

Для транспортування харчових продуктів

Новий ізоляційний матеріал вже зарекомендував себе в ролі системного рішення у сфері кур'єрських послуг. Так, свіжі харчові продукти в розробленій дрезденськими вченими упаковці з успіхом продає мюнхенська компанія easy2cool, що спеціалізується на доставці швидкопсувних продуктів і є партнером Технічного університету Дрездена в галузі розробки й тестування нових пакувальних матеріалів.

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Вона, зокрема, просуває на ринку екологічний ізотермічний контейнер для прохолодних напоїв - так званий "фестивальний бокс" (Festivalbox), де в складі ізоляційного матеріалу абсолютно відсутній пінополістирол.

Відтепер доставка продуктів стає значно екологічнішою

Кафедра з особливим напрямом

Кафедра технології деревини та волокнистих матеріалів Технічного університету Дрездена спеціалізується на вивченні та наукових дослідженнях щодо розробки та підготовки сировинних матеріалів. Головна увага приділяється екологічно чистим матеріалам, отриманим з натуральних волокон - і особливо з комбінованих структурних компонентів лігноцелюлози, яка утворює клітинну стінку багаторічних деревних рослин, робить їх вкрай міцними й служить їм надійним каркасом.

Ще один напрямок наукової діяльності кафедри - зміна властивостей вже наявних сировинних матеріалів залежно від сфери їхнього застосування. Один із прикладів - модифікація деревини, що після термічної обробки, зокрема, з успіхом застосовується для облицювання басейнів, терас і навіть раковин і ванн.