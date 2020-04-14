У Єрусалимі благодатний вогонь зійшов у практично порожньому храмі

У суботу, 18 квітня, напередодні православного Великодня у Храмі Гробу Господнього у Єрусалимі відбулася традиційна церемонія сходження благодатного вогню.

Цього року у зв'язку з епідемією коронавірусу цей ритуал, на якому зазвичай присутні тисячі віруючих, відбувся у практично порожньому храмі, за участі представників духовенства Єрусалимської православної церкви.

Священний вогонь з'явився в кувуклії - невеличкій капличці, спорудженій, як вважається, над місцем поховання Ісуса Христа - під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла. Після сходження вогню патріарх передав святиню клірикам, які запалили від неї зв'язки з 33 свічок - за віком Христа.

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Храм Гробу Господнього закрили для віруючих минулого місяця в рамках жорстких заходів боротьби з коронавірусом, які вживаються Ізраїлем. Тому посли десяти християнських країн чекали на винесення благодатного вогню біля Яффських воріт, де напередодні було встановлено поліцейський блокпост. Один з грецьких ієрархів виніс вогонь і передав його послам.

Благодатний вогонь в Україні

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Антоній у суботу закликав віруючих доторкнутися до благодатного вогню і прийти на Великдень у Свято-Воскресенський храм у Києво-Печерській лаврі. Він повідомив, що 19 квітня делегація УПЦ МП доставить в Україну благодатний вогонь. Раніше у цій церкві відмовилися від ідеї освячення пасок онлайн у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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14 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що на території Києво-Печерської лаври було підтверджено 100 випадків зараження коронавірусом, також є два летальних випадки. 18 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києво-Печерській лаврі підтверджені ще 26 випадків інфікування коронавірусом. В українських ЗМІ також з'явилася інформація про зараження коронавірусом і госпіталізацію митрополитів УПЦ МП Онуфрія і Антонія, утім, у суботу в церкві заперечили ці повідомлення.