 Попри коронавірус: у Грузії на Великдень будуть відчинені церкви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2020

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Новини

Попри коронавірус: у Грузії на Великдень будуть відчинені церкви

Незважаючи на пандемію COVID-19, храми Грузії під час православного Великодня будуть відчинені. У грузинському уряді запевнили, що в церквах дотримуватимуться заходів безпеки.

Храм у Тбілісі, Грузія

Храм у Тбілісі

Під час православного Великодня храми Грузії не зачинятимуть попри поширення коронавірусу SARS-CoV-2. При цьому там дотримуватимуться всіх необхідних заходів безпеки, ухвалених міністерством охорони здоров'я Грузії та Центром контролю за захворюваннями, запевнив прессекретар глави грузинського уряду Іраклій Чіковані ввечері у середу, 15 квітня.

У великих храмах люди мають перебувати на відстані щонайменше двох метрів одне від одного, а в малих церквах служби правитимуть без вірян: тільки за участі духовних осіб і церковних служителів, уточнив Чіковані. Він додав, що перед усіма церквами чергуватимуть екіпажі патрульної поліції. Поліцейські стежитимуть за виконанням режиму комендантської години і за тим, чи зберігають люди соціальну дистанцію.

Віряни, які захочуть залишатися в храмах протягом великодньої ночі, повинні будуть прийти до початку комендантської години (21:00 вечора). Вони зможуть піти додому після 6:00 ранку, коли закінчується комендантська година, передає "Інтефакс".

У Грузії станом на 16 квітня підтверджено 306 випадків зараження коронавірусом SARS-Cov-2. Троє людей померли. Ще дев'ятеро грузинських громадян померли від COVID-19 за кордоном.

У всьому світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила два мільйони.

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