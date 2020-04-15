 Коронавірус: кількість інфікованих у світі перевищила позначку в два мільйони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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Новини

Коронавірус: кількість інфікованих у світі перевищила позначку в два мільйони

У п'ятірку країн, де зафіксовано найбільше заражень, входять США, Іспанія, Італія, Франція і Німеччина.

Ліжка у тимчасовому госпіталі для хворих на COVID-19 у Мадриді

Ліжка у тимчасовому госпіталі для хворих на COVID-19 у Мадриді

Кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у світі, за даними онлайн-ресурсу Worldometer, який відстежує динаміку захворювання, перевищила позначку в два мільйони. Станом на 17-ту годину (за київським часом) середи, 15 квітня, за даними Worldometer, у світі було зафіксовано 2 мільйони 23 тисячі 650 випадків інфікування. Із них понад 1,4 мільйона все ще хворіють, одужали понад 492 тисячі пацієнтів, померли після зараження - майже 129 тисяч осіб.

Кількість у понад два мільйони випадків зараження станом на 15 квітня підтвердили також підрахунки агентства новин Reuters. Про понад два мільйони випадків інфікування повидомив і Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса. 

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За даними Worldometer, найбільша кількість жертв зафіксована у США: там померли понад 26 тисяч осіб, у яких виявили коронавірус. На другому місці за кількістю смертей - Італія, де налічується 21 тисяча жертв, на третьому - Іспанія (18,5 тисячі осіб).

У п'ятірку країн, де зафіксовано найбільше заражень, входять США, Іспанія, Італія, Франція і Німеччина. У США кількість випадків перевищила 600 тисяч, в інших з цих країн підтверджено понад 100 тисяч випадків зараження.

Про кількість випадків у один мільйон повідомлялося менше двох тижнів тому - 2 квітня. Позначку в 100 тисяч випадків зараження коронавірусом було подолано 6 березня.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Стадіон? А навіщо!

    Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Запальна музика серед похмурого оточення

    Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Небезпека для тих, хто без балкона

    Уряд Бельгії теж попрохав громадян залишатися вдома. А що робити тим, хто не має балкона, однак хоче подихати свіжим повітрям? Тоді залишається хіба що посидіти на підвіконні! Але тут один хибний рух і ... може статися непоправне, особливо, якщо мешкаєш на верхотурі.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балкон і море

    Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Буденні замальовки

    Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Перукарня на свіжому повітрі

    У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Канал доставки продуктів

    Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Кому балкон, а кому й фітнес-студія

    Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Навіть серйозні заняття спортом не проблема

    Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Що більше, то краще

    А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балконний чорний гумор

    У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії.

    Автор: Марко Мюллер, Валерій Сааков


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