Коронавірус: кількість інфікованих у світі перевищила позначку в два мільйони

Кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у світі, за даними онлайн-ресурсу Worldometer, який відстежує динаміку захворювання, перевищила позначку в два мільйони. Станом на 17-ту годину (за київським часом) середи, 15 квітня, за даними Worldometer, у світі було зафіксовано 2 мільйони 23 тисячі 650 випадків інфікування. Із них понад 1,4 мільйона все ще хворіють, одужали понад 492 тисячі пацієнтів, померли після зараження - майже 129 тисяч осіб.

Кількість у понад два мільйони випадків зараження станом на 15 квітня підтвердили також підрахунки агентства новин Reuters. Про понад два мільйони випадків інфікування повидомив і Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса.

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За даними Worldometer, найбільша кількість жертв зафіксована у США: там померли понад 26 тисяч осіб, у яких виявили коронавірус. На другому місці за кількістю смертей - Італія, де налічується 21 тисяча жертв, на третьому - Іспанія (18,5 тисячі осіб).

У п'ятірку країн, де зафіксовано найбільше заражень, входять США, Іспанія, Італія, Франція і Німеччина. У США кількість випадків перевищила 600 тисяч, в інших з цих країн підтверджено понад 100 тисяч випадків зараження.

Про кількість випадків у один мільйон повідомлялося менше двох тижнів тому - 2 квітня. Позначку в 100 тисяч випадків зараження коронавірусом було подолано 6 березня.