 В УПЦ МП спростовують повідомлення про госпіталізацію Онуфрія і Антонія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2020

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Новини

В УПЦ МП спростовують повідомлення про госпіталізацію Онуфрія і Антонія

В УПЦ МП заперечили, що митрополити Онуфрій і Антоній були госпіталізовані під чужими іменами через COVID-19. Раніше цю інформацію поширила низка українських ЗМІ.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій

Митрополит УПЦ МП Онуфрій

В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) у суботу, 18 квітня заперечили, що її предстоятель митрополит Онуфрій і керуючий справами митрополит Антоній заразилися коронавірусом і були нібито таємно госпіталізовані.

"Митрополити Онуфрій і Антоній здорові й готуються до великоднього богослужіння", - йдеться в повідомленні пресслужби УПЦ МП.

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"Зараз митрополит Онуфрій готується до літургії і зустрічі Воскресіння Христового. Блаженніший здоровий і відчуває себе добре", - підкреслили у повідомленні. Також в УПЦ МП додали, що митрополит Онуфрій в суботу здійснить пасхальне богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції. Згідно з центром інформації УПЦ, таке рішення було ухвалено з метою уникнення скупчення вірян, які щороку хочуть потрапити на великодню літургію, що очолює предстоятель УПЦ МП.

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Також у повідомленні заззначається, що керуючий справами УПЦ митрополит Антоній перебуває зараз в Києво-Печерській лаврі, також здоровий і готується до великодньої літургії.

Раніше низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела в Києво-Печерській Лаврі повідомляли про те, що нібито обидва ієрархи анонімно пройшли тест на коронавірус і були госпіталізовані під чужими іменами.

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"Ми не ангели": через коронавірус Києво-Печерську лавру закрили на карантин (07.04.2020)

  • Києво-Печерська лавра на 23 гектарах

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Києво-Печерська лавра на 23 гектарах

    На території лаври розташовані 140 будівель та споруд різного призначення: від давньоруських храмів до музеїв, свічного заводу та готелів. Лавра умовно поділена на дві частини: верхню, де міститься музейний комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, та нижню, якою користується Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП).

  • Троїцька надбрамна церква у передаварійному стані

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Троїцька надбрамна церква в аварійному стані

    Троїцька надбрамна церква згадується ще в "Повісті временних літ" Нестора Літописця. Вона розташована над головними вхідними воротами до Києво-Печерської лаври на території музейного комплексу. Нині церква - у будівельних риштуваннях. Нещодавно почалася реставрація пам'ятки, оскільки вона перебувала в аварійному стані. На відновлення церкви виділили 17 мільйонів гривень.

  • Успенський собор потрібен усім

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Успенський собор потрібен усім

    Успенський собор заклали ще у 1073 році на гроші князя Святослава Ярославича. Князь не тільки подарував землю під церкву, а й власноруч копав рів під її фундамент. Храм був підірваний більшовиками під час Другої світової війни і відбудований у 2000 році. Зараз це музей. Лише на великі церковні свята в ньому правляться служби УПЦ МП.

  • Іконостас Успенського собору за гроші німців

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Іконостас за гроші німців

    Іконостас відбудованого Успенського собору відновлювали коштом німецьких платників податків. Уряд Німеччини виділив на це 200 тисяч німецьких марок, а Українсько-німецький економічний форум - ще 20 тисяч. Над іконостасом працювали закарпатські різьбярі.

  • У печери на зцілення

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    У печери на зцілення

    Нижньою частиною лаври опікується УПЦ МП. На цій території знаходяться ближні й дальні печери. У них похований засновник Печерського монастиря Антоній. Також у печерах покояться мощі більше ста святих, зокрема, Нестора Літописця, Мойсея Угрина, Никона Печерського, Іллі Муромця. Прочани приходять у печери на зцілення. УПЦ МП встановила суворі правила для відвідування печер - вхід туди безкоштовний.

  • Трапезна церква і Фуко: що спільного?

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Трапезна церква і Фуко: що спільного?

    За радянських часів у Трапезній церкві був музей атеїзму, а замість теперішнього панікадила (люстри) висів так званий "маятник Фуко". Склепіння церкви унікальне, оскільки лежить просто на стінах храму і є копією склепіння Софійського собору в Константинополі. Трапезна церква є частиною музейного комплексу, але час від часу тут проводяться синоди УПЦ МП.

  • Спершу Трапезна палата, потім мавзолей

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Спершу Трапезна палата, потім мавзолей

    Трапезна палата і церква складають єдиний комплекс, але архітектурно розмежовані. Розбивку стін під живопис та проект іконостасу у Трапезній палаті зробив російський архітектор Олексій Щусєв, який пізніше збудував мавзолей Леніна у Москві. Зараз у Трапезній палаті УПЦ МП продає ікони та свічки.

  • Замість церков - готелі

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Готелі для паломників

    На території нижньої лаври багато новобудов, за що критикують її настоятеля Павла. Митрополиту дорікають, що через зведення нових споруд Києво-Печерську лавру можуть виключити зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натомість будівництво в лаврі не припиняється. На її території вже збудували чимало готелів, у яких проживають паломники.

  • Розширення брами

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Розширення брами

    Також церковників УПЦ МП критикують за перебудову в'їзної брами до нижньої лаври, через яку тепер може проїхати вантажівка.

  • Лікарні не місце в лаврі?

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Лікарні не місце в лаврі?

    До 2013 року в лаврі діяв центр лікування хворих на СНІД. За словами активістів Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, через зв'язки з тодішньою владою намісник лаври домігся, аби лікарню звідти виселили. До цих пір у приміщенні ведуться ремонтні роботи. На будівлі вже з'явились куполи.

    Автор: Лілія Ржеутська


 

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