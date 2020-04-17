В УПЦ МП спростовують повідомлення про госпіталізацію Онуфрія і Антонія

В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) у суботу, 18 квітня заперечили, що її предстоятель митрополит Онуфрій і керуючий справами митрополит Антоній заразилися коронавірусом і були нібито таємно госпіталізовані.

"Митрополити Онуфрій і Антоній здорові й готуються до великоднього богослужіння", - йдеться в повідомленні пресслужби УПЦ МП.

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"Зараз митрополит Онуфрій готується до літургії і зустрічі Воскресіння Христового. Блаженніший здоровий і відчуває себе добре", - підкреслили у повідомленні. Також в УПЦ МП додали, що митрополит Онуфрій в суботу здійснить пасхальне богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції. Згідно з центром інформації УПЦ, таке рішення було ухвалено з метою уникнення скупчення вірян, які щороку хочуть потрапити на великодню літургію, що очолює предстоятель УПЦ МП.

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Також у повідомленні заззначається, що керуючий справами УПЦ митрополит Антоній перебуває зараз в Києво-Печерській лаврі, також здоровий і готується до великодньої літургії.

Раніше низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела в Києво-Печерській Лаврі повідомляли про те, що нібито обидва ієрархи анонімно пройшли тест на коронавірус і були госпіталізовані під чужими іменами.

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