В УПЦ МП спростовують повідомлення про госпіталізацію Онуфрія і Антонія

В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) у суботу, 18 квітня заперечили, що її предстоятель митрополит Онуфрій і керуючий справами митрополит Антоній заразилися коронавірусом і були нібито таємно госпіталізовані.
"Митрополити Онуфрій і Антоній здорові й готуються до великоднього богослужіння", - йдеться в повідомленні пресслужби УПЦ МП.
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"Зараз митрополит Онуфрій готується до літургії і зустрічі Воскресіння Христового. Блаженніший здоровий і відчуває себе добре", - підкреслили у повідомленні. Також в УПЦ МП додали, що митрополит Онуфрій в суботу здійснить пасхальне богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції. Згідно з центром інформації УПЦ, таке рішення було ухвалено з метою уникнення скупчення вірян, які щороку хочуть потрапити на великодню літургію, що очолює предстоятель УПЦ МП.
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Також у повідомленні заззначається, що керуючий справами УПЦ митрополит Антоній перебуває зараз в Києво-Печерській лаврі, також здоровий і готується до великодньої літургії.
Раніше низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела в Києво-Печерській Лаврі повідомляли про те, що нібито обидва ієрархи анонімно пройшли тест на коронавірус і були госпіталізовані під чужими іменами.
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Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі
Києво-Печерська лавра на 23 гектарах
На території лаври розташовані 140 будівель та споруд різного призначення: від давньоруських храмів до музеїв, свічного заводу та готелів. Лавра умовно поділена на дві частини: верхню, де міститься музейний комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, та нижню, якою користується Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП).
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Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі
Троїцька надбрамна церква в аварійному стані
Троїцька надбрамна церква згадується ще в "Повісті временних літ" Нестора Літописця. Вона розташована над головними вхідними воротами до Києво-Печерської лаври на території музейного комплексу. Нині церква - у будівельних риштуваннях. Нещодавно почалася реставрація пам'ятки, оскільки вона перебувала в аварійному стані. На відновлення церкви виділили 17 мільйонів гривень.
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Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі
Успенський собор потрібен усім
Успенський собор заклали ще у 1073 році на гроші князя Святослава Ярославича. Князь не тільки подарував землю під церкву, а й власноруч копав рів під її фундамент. Храм був підірваний більшовиками під час Другої світової війни і відбудований у 2000 році. Зараз це музей. Лише на великі церковні свята в ньому правляться служби УПЦ МП.
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Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі
Іконостас за гроші німців
Іконостас відбудованого Успенського собору відновлювали коштом німецьких платників податків. Уряд Німеччини виділив на це 200 тисяч німецьких марок, а Українсько-німецький економічний форум - ще 20 тисяч. Над іконостасом працювали закарпатські різьбярі.
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Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі
У печери на зцілення
Нижньою частиною лаври опікується УПЦ МП. На цій території знаходяться ближні й дальні печери. У них похований засновник Печерського монастиря Антоній. Також у печерах покояться мощі більше ста святих, зокрема, Нестора Літописця, Мойсея Угрина, Никона Печерського, Іллі Муромця. Прочани приходять у печери на зцілення. УПЦ МП встановила суворі правила для відвідування печер - вхід туди безкоштовний.
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Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі
Трапезна церква і Фуко: що спільного?
За радянських часів у Трапезній церкві був музей атеїзму, а замість теперішнього панікадила (люстри) висів так званий "маятник Фуко". Склепіння церкви унікальне, оскільки лежить просто на стінах храму і є копією склепіння Софійського собору в Константинополі. Трапезна церква є частиною музейного комплексу, але час від часу тут проводяться синоди УПЦ МП.
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Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі
Спершу Трапезна палата, потім мавзолей
Трапезна палата і церква складають єдиний комплекс, але архітектурно розмежовані. Розбивку стін під живопис та проект іконостасу у Трапезній палаті зробив російський архітектор Олексій Щусєв, який пізніше збудував мавзолей Леніна у Москві. Зараз у Трапезній палаті УПЦ МП продає ікони та свічки.
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Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі
Готелі для паломників
На території нижньої лаври багато новобудов, за що критикують її настоятеля Павла. Митрополиту дорікають, що через зведення нових споруд Києво-Печерську лавру можуть виключити зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натомість будівництво в лаврі не припиняється. На її території вже збудували чимало готелів, у яких проживають паломники.
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Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі
Розширення брами
Також церковників УПЦ МП критикують за перебудову в'їзної брами до нижньої лаври, через яку тепер може проїхати вантажівка.
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Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі
Лікарні не місце в лаврі?
До 2013 року в лаврі діяв центр лікування хворих на СНІД. За словами активістів Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, через зв'язки з тодішньою владою намісник лаври домігся, аби лікарню звідти виселили. До цих пір у приміщенні ведуться ремонтні роботи. На будівлі вже з'явились куполи.
Автор: Лілія Ржеутська