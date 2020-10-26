У Фінляндії створюють вакцину від коронавірусу для тварин

Вчені Фінляндії працюють над створенням вакцини, що має захистити від зараження коронавірусом таких тварин, як норки і єнотовидні собаки. Об'єднання хутрового звірівництва Фінляндії Fifur співпрацює в розробці препарату з дослідницькою групою університету Гельсінкі, зазначається в повідомленні Fifur, опублікованому у вівторок, 12 січня.

За словами керівниці групи, доцентки Тар'ї Сірон, вірус становить загрозу не тільки для здоров'я людей, тож слід швидко і ефективно запобігти його поширенню серед тварин в сільському господарстві, хутряному звірівництві, а також в тваринному світі Фінляндії.

Читайте також: Коронавірус - останній цвях у труну хутряних ферм?

За даними фінської медіакомпанії YLE, фаза тестування вакцини може тривати кілька місяців.

На відміну від тваринницьких ферм в інших європейських країнах - зокрема в Данії та Нідерландах - в Фінляндії досі не було виявлено зараження звірів коронавірусом SARS-CoV-2.

Стрімке поширення зараження коронавірусом на тваринницьких фермах Данії змусило данську владу піти на радикальні заходи - з метою недопущення подальшого поширення хвороби було знищено понад 15 мільйонів хутряних звірів, зокрема, норок. Крім того, влада країни заборонила до кінця 2021 року розведення хутряних звірів. нагадує агенція dpa.