У Німеччині знову зростає показник інфікування коронавірусом

Після нетривалої перерви семиденний показник нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 на сто тисяч осіб у Німеччині знову виріс. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) на ранок п'ятниці, 3 грудня, він становив у середньому у ФРН 442,1 випадка на 100 тисяч населення. Днем раніше було 439,2 випадка на 100 тисяч населення.

Більше шести мільйонів випадків

Як повідомив RKI, за останню добу в Німеччині зафіксовано 74 352 нових випадків зараження коронавірусом. Таким чином, у ФРН загальна кількість зареєстрованих з початку пандемії випадків зараження перевищила шість мільйонів і нині становить 6 051560 випадків.

Згідно з даними RKI, серед тих, хто одужав від COVID-19, у Німеччині зараз понад п'ять мільйонів людей. Загальна кількість померлих з підтвердженим COVID-19 за останню добу зросла на 390 осіб - до 102 568.

Кількість нових випадків інфікування на 100 тисяч мешканців протягом семи днів є важливим індикатором. З початку листопада цей показник у Німеччині стрімко зростав. Щодня реєструвався новий максимум. У вівторок, 30 листопада, вперше більш як за три тижні RKI оголосив про його зменшення. До четверга 2 грудня він знизився з 452,4 до 439,2.

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18 листопада федеральний уряд і земельна влада вирішили орієнтуватися переважно на частоту госпіталізацій як вирішальний критерій для посилення заходів боротьби з пандемією. Цей показник означає кількість госпіталізованих осіб із COVID-19 на 100 000 жителів протягом семи днів.

Перевищення цим показником позначки три стає сигналом для набуття чинності так званого правила "2G", згідно з яким при відвідуванні громадських заходів обов'язково треба надати довідку про одужання від COVID-19 або про повну вакцинацію. У середу показник госпіталізацій по країні становив 5,47 на 100 тисяч жителів, повідомляє RKI.

Глава BÄK - за жорсткіші заходи

Тим часом у Німеччині точаться дискусії щодо заходів, ухвалених напередодні з метою протидії поширенню коронавірусу. Насамперед ідеться про обмеження для нещеплених жителів.

Президент Федеральної лікарської палати (BÄK) Клаус Райнгардт (Klaus Reinhardt) критикує ці рішення як недостатні. "Ми вважаємо, що для захисту системи охорони здоров'я від перевантажень необхідні суворіші заходи", - заявив Райнгардт в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, що вийшло друком 3 грудня.

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На думку Райнгардта, правило "2G-плюс", що передбачає дозвіл щепленим і перехворілим брати участь у громадському житті за умови додаткового надання негативного результату експрес-тесту, має застосовуватися по всій країні в барах, ресторанах, а також під час проведення спортивних та культурних заходів у закритих приміщеннях.

Міністр Шпан: Ціль у 30 мільйонів щеплень до кінця року досяжна

Федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn) 3 грудня закликав представників земельної влади неухильно дотримуватися суворіших правил боротьби з коронавірусом, узгоджених напередодні на нараді глав федерального та земельних урядів.

У Німеччині також поставлено мету - до кінця поточного року зробити ще 30 мільйонів щеплень від COVID-19, зазначив Шпан на спільному брифінгу з президентом Інституту імені Роберта Коха Лотаром Вілером (Lothar Wieler). За словами міністра, всі передумови для досягнення мети є, оскільки вакцини в країні достатньо.

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Згідно з прогнозами Шпана, упродовж наступних днів і тижнів кількість хворих на COVID-19 пацієнтів у реанімаційних відділеннях німецьких лікарень зростатиме і перевищить поріг у 5000. Наразі їх налічується близько 4800. "Ситуація сягне свого сумного піку на Різдво", - вважає політик.

Як повідомлялося, 2 грудня через зростання кількості випадків інфікування коронавірусом глави федерального і земельних урядів Німеччини домовилися запровадити по всій країні обмеження для нещеплених жителів. Зокрема, в магазини, які не продають товари першої необхідності, впускатимуть лише щеплених і перехворілих на COVID-19. Заборонений невакцинованим громадянам також і вхід до кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів. У школах запроваджується загальна вимога носити захисні маски.