У НАБУ відповіли на закиди Степанова щодо замаху на зрив вакцинації

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відреагувало на висловлені закиди з боку керівництва МОЗ щодо замаху на зрив вакцинації в Україні . Як заявило НАБУ у вівторок, 16 лютого, початок досудового розслідування щодо фактів можливих зловживань під час закупівлі вакцин від COVID-19 не може створити перешкод для закупівель вакцин у постачальників. Відповідне повідомлення було розміщене у Telegram-каналі НАБУ.

"Сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він жодним чином не може становити перешкод для закупівель вакцин у постачальників, тим паче вже після спливу строку обіцяного початку вакцинації", - наголошують у НАБУ.

Також у відомстві зазначають, що наразі детективи НАБУ не проводили жодних слідчих дій, які могли вважатися перешкоджанням діяльності з закупівлі вакцин для України.

Степанов каже про "замах на зрив" вакцинації

Раніше цього дня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов закинув Національному антикорупційному бюро (НАБУ) "замах на зрив вакцинальної кампанії в Україні". Керівник МОЗ зазначив, що 16 лютого МОЗ отримало від НАБУ вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками вакцин проти COVID-19. За словами Степанова, ця вимога є "інформаційною атакою", через яку виробники вакцин відмовляються від співпраці з Україною. Він також заявив, що розраховує, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться до кінця поточного тижня.

Раніше повідомлялося, що НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech.

МОЗ, а також уряд і президент України Володимир Зеленський раніше заявляли, що вже в лютому в країні розпочнеться кампанія з вакцинації від коронавірусу.

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