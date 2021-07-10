У Молдові почалися дострокові парламентські вибори

У Молдові в неділю, 11 липня, почалися дострокові парламентські вибори. О 7 ранку за місцевим часом відкрилися 2000 виборчих дільниць на всій території країни. Ще 150 дільниць відчиняться у 36 країнах світу для закордонного голосування. Усі дільниці працюватимуть до 21:00 за місцевим часом, передає інформагенція "Інтерфакс". Право голосу мають понад три мільйони громадян.

На виборах оберуть 101 депутата парламенту на чотири роки. Голосування відбувається за пропорційною виборчою системою. За мандати борються 20 партій, два блоки і один незалежний кандидат.

Головна інтрига виборів полягає в тому, чи зможе президентка Майя Санду зміцнити свою владу, продовжити прозахідний політичний курс і боротьбу з корупцією. Ідеться про те, чи здобуде партія Санду "Дія і солідарність" більшість місць у парламенті та чи зможе самостійно сформувати уряд. За даними актуальних соцопитувань, партія Санду лідирує, передає інформагенція dpa.

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Альтернатива цьому - реванш Партії соціалістів на чолі з експрезидентом Молдови Ігорем Додоном і проросійський політичний курс країни. Після поразки Додона на президентських виборах соціалісти створили блок із Партією комуністів експрезидента Володимира Вороніна.

Згідно з опитуваннями, п'ятивідсотковий бар'єр до парламенту можуть подолати ще 2-3 партії, але їхні результати залежатимуть від того, скільки голосів отримають два головних конкуренти.

За виборами стежитимуть понад 2400 спостерігачів, серед них понад 600 міжнародних.

Президентка Санду призначила дострокові вибори до парламенту після того, як протягом трьох місяців після виборів не вдалося сформувати уряд. 15 квітня Конституційний суд Молдови за запитом президентки ухвалив рішення, згідно з яким були всі підстави для розпуску парламенту.

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