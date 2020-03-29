У десятках міст США через протести запроваджено комендантську годину

У США через масштабні заворушення, що не вщухають уже шосту добу поспіль, щонайменше в 40 американських містах, в тому числі і у Вашингтоні, станом на вечір неділі (за місцевим часом), 31 травня, запроваджено комендантську годину на темну пору доби, повідомляє телеканал CNN. Ці обмежувальні заходи зачепили згалом 10 мільйонів людей.

А влада штату Аризона оголосила комендантську годину на нічний час аж до 8 червня. Аби не допустити поширення безладів, щонайменше 15 з 50 штатів США, а також столичний округ Колумбія мобілізували Національну гвардію.

Хвиля протестів накрила мегаполіси й невеликі міста

Як повідомляє CNN, тисячі людей вийшли на вулиці Нью-Йорка. У кількох американських мегаполісах та в низці менших міст акції протесту місцями переростали в насильство й сутички з поліцією. На поширених ЗМІ кадрах видно, як під час заворушень мітингарі підпалювали автомобілі в Бостоні та скоювали акти мародерства у Філадельфії.

Акції протесту проти насильства поліції відбулися й у столиці США Вашингтоні. Ввечері 31 травня перед Білим домом знову зібралися демонстранти. Тут теж не обійшлося без сутичок з поліцією. Демонстранти скандували "Немає миру без справедливості", повідомляє репортер інформагенції dpa. Під час протестів у Вашингтоні та інших містах мітингарі несли плакати з написом "Я не можу дихати" - слова померлого афроамериканця Джоржа Флойда при затриманні його поліцією.

"Я не можу дихати" - слова Джорджа Флойда стали гаслом протестів проти насильства поліції

Як повідомиляє CNN, 29 травня президента США Дональда Трампа доправили в бункер майже на годину через протести біля будівлі Білого дому.

Напередодні Трамп заявив, що Сполучені Штати оголосять ліворадикальний рух "Антифа" терористичною організацією. Трамп та інші урядовці США вважають, що ліворадикали з руху "Антифа" причетні до насильства, мародерства та вандалізму, окремі прояви яких фіксують по всій країні під час протестів.

Нагадаємо, масові протести в країні викликала смерть афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання білим поліцейським у Міннеаполісі. Протести спочатку охопили це місто, а згодом перекинулися на інші міста.

Учасники акцій протесту вимагають справедливого покарання для причетних до брутальних дій поліцейських. Натепер четверо поліцейських звільнені зі служби. Головний підозрюваний затриманий, йому пред'явлено обвинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших осіб слідчі дії тривають.