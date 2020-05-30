 США: масові протести охопили всю країну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США: масові протести охопили всю країну

Протести, що почалися в Міннеаполісі через смерть афроамериканця від дій поліцейського, поширилися по всій країні. У кількох штатах США задіяли солдатів Національної гвардії, у містах запроваджують комендантську годину.

Марш протестувальників у Вашингтоні

Марш протестувальників у Вашингтоні

Влада низки американських міст запровадила комендантську годину через протести, що почались в Міннеаполісі та поширились на всю країну. Станом на ранок неділі, 31 травня, комендантську годину запровадили в Атланті, Лос-Анджелесі, Сіетлі, Чикаго, Філадельфії, Пітсбурзі, Міннеаполісі та десятках інших міст.

Протести супроводжуються заворушеннями і сутичками з поліцією. Деякі демонстранти підпалюють машини, грабують магазини і офіси. Повідомляється про постраждалих як з боку поліцейських, так і з боку протестувальників.

Протестувальники у Лос-Анджелесі підпалили поліцейську машину

Протестувальники у Лос-Анджелесі підпалили поліцейську машину

За даними CNN, влада щонайменше восьми штатів задіяла солдатів Національної гвардії або попросила про їхню підтримку, щоб придушити протиправні дії та протести. За інформацією агенції AP, у Філадельфії більше 10 поліцейських отримали поранення. Мер міста продовжив комендантську годину до 6 ранку понеділка. У Лос-Анджелесі поліція застосувала кийки та гумові кулі, щоб розігнати натовп. У Вашингтоні незадоволені жителі збираються і протестують біля Білого дому.

Національна гвардія у Міннеаполісі

Національна гвардія у Міннеаполісі

У Міннеаполісі, де почалися протести, поліція застосувала сльозогінний газ. У Теннессі 30 травня запроваджений режим надзвичайного стану і комендантська година, після того як протестувальники підпалили будівлю суду в Нешвіллі, столиці штату.

За даними на вечір 30 травня, за п'ять днів поліція заарештувала близько 1400 осіб в 17-ти американських містах.

Що викликало протести в США

Стоп-кадр з відео, яке викликало протести

Стоп-кадр з відео, яке викликало протести

25 травня в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Протести почались після того, як у мережі опублікували відео затримання чоловіка.

На відео видно, як Флойд лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Четверо поліцейських звільнені зі служби. Головний підозрюваний затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших осіб слідчі дії тривають.

Родина Флойда вітала арешт як "крок до справедливості". Однак вона наполягає на тому, що поліцейський діяв умисно, тож виступатиме проти кваліфікації його діяння як вбивства з необережності. 

Протести перед у Trump Tower у Нью-Йорку

Протести перед у Trump Tower у Нью-Йорку

Також за темою

USA Minneapolis | Tod George Floyd nach Polizeigewalt | Ausschreitungen & Protest

У Міннеаполісі тривають протести попри комендантську годину 30.05.2020

Учасники протестів виступають проти поліцейської жорстокості після поширеного відео затримання афроамериканця, який згодом помер у лікарні.

USA, Minneapolis: Proteste um den Tod George Floyds

Заворушення у США: влада задіяла рекордну кількість Нацгвардії 30.05.2020

Через протести, викликані смертю афроамериканця Джорджа Флойда, в окрузі Фултон (штат Джорджія) і Портленді (Орегон) запроваджено режим надзвичайної ситуації.

USA Minneapolis | Proteste wegen des Todes von George Floyd in der Polizeigewahrsam verstarb

Нові протести у США через смерть афроамериканця від дій поліцейського 29.05.2020

У США протестують проти поліцейської жорстокості після смерті афроамериканця. Поліцейський тримав коліно на шиї чоловіка, коли той говорив, що не може дихати. Згодом затриманий помер у лікарні.

Реклама

Докладно

Дитячий садок у Києві

Як відновлюють роботу київські дитячі садки

Про нові правила роботи дитячих садочків в українській столиці - в матеріалі DW.  

Ракета Falcon 9 на старті в США

Росія втрачає монополію на польоти до МКС - що далі?

США повертаються в пілотовану космонавтику після дев'ятирічної перерви. Тепер цю галузь очікують зміни.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  