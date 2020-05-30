США: масові протести охопили всю країну

Влада низки американських міст запровадила комендантську годину через протести, що почались в Міннеаполісі та поширились на всю країну. Станом на ранок неділі, 31 травня, комендантську годину запровадили в Атланті, Лос-Анджелесі, Сіетлі, Чикаго, Філадельфії, Пітсбурзі, Міннеаполісі та десятках інших міст.

Протести супроводжуються заворушеннями і сутичками з поліцією. Деякі демонстранти підпалюють машини, грабують магазини і офіси. Повідомляється про постраждалих як з боку поліцейських, так і з боку протестувальників.

Протестувальники у Лос-Анджелесі підпалили поліцейську машину

За даними CNN, влада щонайменше восьми штатів задіяла солдатів Національної гвардії або попросила про їхню підтримку, щоб придушити протиправні дії та протести. За інформацією агенції AP, у Філадельфії більше 10 поліцейських отримали поранення. Мер міста продовжив комендантську годину до 6 ранку понеділка. У Лос-Анджелесі поліція застосувала кийки та гумові кулі, щоб розігнати натовп. У Вашингтоні незадоволені жителі збираються і протестують біля Білого дому.

Національна гвардія у Міннеаполісі

У Міннеаполісі, де почалися протести, поліція застосувала сльозогінний газ. У Теннессі 30 травня запроваджений режим надзвичайного стану і комендантська година, після того як протестувальники підпалили будівлю суду в Нешвіллі, столиці штату.

За даними на вечір 30 травня, за п'ять днів поліція заарештувала близько 1400 осіб в 17-ти американських містах.

Що викликало протести в США

Стоп-кадр з відео, яке викликало протести

25 травня в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Протести почались після того, як у мережі опублікували відео затримання чоловіка.

На відео видно, як Флойд лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Четверо поліцейських звільнені зі служби. Головний підозрюваний затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших осіб слідчі дії тривають.

Родина Флойда вітала арешт як "крок до справедливості". Однак вона наполягає на тому, що поліцейський діяв умисно, тож виступатиме проти кваліфікації його діяння як вбивства з необережності.