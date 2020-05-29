 У Міннеаполісі тривають протести попри комендантську годину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2020

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Новини

У Міннеаполісі тривають протести попри комендантську годину

Учасники протестів виступають проти поліцейської жорстокості після поширеного відео затримання афроамериканця, який згодом помер у лікарні.

Протести у Міннеаполісі тривають попри запроваджену там комендантську годину

Протести у Міннеаполісі тривають попри запроваджену там комендантську годину

У Міннеаполісі та інших американських містах у п'ятницю, 29 травня, продовжилися протести проти насильства з боку поліцейських. Учасники акцій вийшли на вулиці Нью-Йорка, Вашингтона, Портленда, Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Денвера, Детройта, Луїсвілла, Х'юстона та інших міст. Вони несли плакати з написами "Чи я наступний?", "Без справедливості не може бути миру", "Припиніть нас вбивати" і "Я більше не можу дихати". Останню фразу декілька разів голосно повторював афроамериканець Джордж Флойд, який помер після затримання поліцейськими кілька днів тому.

Протестувальники у Вашингтоні маршували до Білого дому

Протестувальники у Вашингтоні маршували до Білого дому

Протести у Міннеаполісі відбулися попри комендантську годину, яку губернатор штату Міннесота Тім Вальц запровадив у цьому та сусідньому місті Сент-Пол. Також він мобілізував Національну гвардію. Її представники вже оголосили, що дислокують у регіон понад 500 солдатів.

Солдати Національної гвардії у Міннеаполісі

Солдати Національної гвардії у Міннеаполісі

Водночас у Атланті частина протестувальників вдалися до агресивних дій. Вони підпалили декілька поліцейських машин та розторощили вікна офісів та магазинів. Поліція намагалась їх зупинити, але протестувальники почали кидати пляшки у правоохоронців, повідомляє інформагенція Reuters.

Протести в Атланті переросли у підпали

Протести в Атланті переросли у підпали

Арешт підозрюваного поліцейського

Стоп-кадр з відео, яке викликало протести

Стоп-кадр з відео, яке викликало протести

Напередодні правоохоронці заарештували поліцейського Девіда Шавіна, який під час затримання тривалий час тримав коліно на шиї Джорджа Флойда, який згодом помер. Поліцейського підозрюють у вбивстві афроамериканця, слідство з'ясовуватиме обставини діяння. Дії решти трьох поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, зараз також розслідуються.

Родина Флойда вітала арешт як "крок до справедливості". Однак вона наполягає на тому, що поліцейський діяв умисно, тож виступатиме проти кваліфікації його діяння як вбивства з необережності. 

Спортсмени проти поліцейського насильства щодо афроамериканців

Спортсмени з різних країн світу почали публікувати повідомлення на підтримку жертв поліцейського насильства. Американський баскетболіст Леброн Джеймс закликав "відкрити очі" щодо подій навколо, до нього приєднався Стефен Каррі, який також грає за збірну США з баскетболу, футболіст німецького "Майнца 05" Ентоні Уджа та інші спортсмени.

Колін Капернік (ц) протестує у 2016 році проти поліцейського насильства щодо афроамериканців

Колін Капернік (ц) протестує у 2016 році проти поліцейського насильства щодо афроамериканців

Також через смерть Джорджа Флойда у фокус знову потрапила акція протесту Take-a-knee американського спортсмена Коліна Каперніка. Під час виконання гімну США він, замість стояти, прихилявся на одне коліно на знак протесту проти поліцейської жорстокості та расизму.

Нагадаємо, протести почалися 26 травня, на наступний день після смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають троє поліцейських. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський Дерек Шавін не пипинив тиснути чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не втратив свідомість. Згодом Флойд помер у лікарні.

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