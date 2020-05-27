 Нові протести у США через смерть афроамериканця від дій поліцейського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2020

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Нові протести у США через смерть афроамериканця від дій поліцейського

У США протестують проти поліцейської жорстокості після смерті афроамериканця. Поліцейський тримав коліно на шиї чоловіка, коли той говорив, що не може дихати. Згодом затриманий помер у лікарні.

У США протестують проти поліцейської жорстокості через смерть афроамериканця від дій поліцейського

У США протестують проти поліцейської жорстокості через смерть афроамериканця від дій поліцейського

В американському місті Міннеаполіс у ніч на п'ятницю, 29 травня, відновилися масові протести та заворушення після смерті афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання його місцевими поліцейськими.

За даними місцевих ЗМІ, протестувальники увірвалися у будівлю поліцейського відділку, співробітників якого раніше евакуювали. Демонстранти обмалювали стіни графіті та здійснили декілька підпалів. Також протести проти поліцейської жорстокості стосовно афроамериканців відбулися у інших амерканських містах - у Денвері та Лос-Анджелесі.

Стоп-кадр з відео, яке викликало протести

Стоп-кадр з відео, яке викликало протести

Протести почалися 26 травня, на наступний день після смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають троє поліцейських. Один з них тиснув колінами на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський Дерек Шавін не знімав свого коліна, поки Джордж Флойд не замовкнув та не перестав рухатися. Згодом Флойд помер у лікарні.

Чотирьох поліцейських, які затримали Джорджа Флойда, та яких видно на відео, вже ідентифікували та звільнили. Утім, протестувальники та сім'я загиблого наголошують, що це було зроблено лише після поширення відео. Також вони вимагають кримінального переслідування для колишніх правоохоронців. Поки що останнім не пред'явили звинувачень. 

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