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Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн - німецька політикиня, президентка Єврокомісії.

Німецька політикиня Урсула фон дер Ляєн є членом Християнсько-демократичного союзу. З 2013 до 2019 року вона керувала міністерством оборони Німеччини. В липня 2019 року Європарламент затвердив Урсулу фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Урсула фон дер Ляєн". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Макрон пропонує нове об'єднання, бо вступ України в ЄС займе десятиліття

Макрон пропонує нове об'єднання, бо вступ України в ЄС займе "десятиліття" 09.05.2022

Нинішні правила ЄС можуть призвести до того, що процес вступу до Євросоюзу для України триватиме кілька років або десятиліть, вважає Еммануель Макрон. Тому він пропонує побудувати політичну спільноту довкола ЄС.
У ЄС представили шостий пакет санкцій проти Росії

У ЄС представили шостий пакет санкцій проти Росії 04.05.2022

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій щодо РФ. Він включає поступове ембарго на російську нафту, відключення трьох банків від SWIFT і санкції за облогу Маріуполя.
Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України

Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України 27.04.2022

Володимир Зеленський неодноразово закликав залучити міста та регіони ЄС до післявоєнної відбудови окремих населених пунктів чи об'єктів в Україні. Єврокомісія випустила заяву, в якій підтримала ініціативу.
Єврокомісія пропонує на рік скасувати мита на товари з України

Єврокомісія пропонує на рік скасувати мита на товари з України 27.04.2022

Українські експортери зможуть ввозити до ЄС свої товари без митних платежів. Також планується призупинити дію антидемпінгових правил ЄС на українські вироби зі сталі.

Фон дер Ляєн: Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у ЄС

Фон дер Ляєн: Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у ЄС 27.04.2022

Польща та Болгарія почали отримувати газ з інших країн ЄС одразу після того, як його перекрив "Газпром". Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що таким кроком Росія шкодить сама собі.
В Австрії назвали фейком інформацію про розрахунок за газ рублями

В Австрії назвали фейком інформацію про розрахунок за газ рублями 27.04.2022

Канцлер Австрії Карл Негаммер назвав фейком повідомлення російських ЗМІ щодо згоди Відня платити за постачання російського газу рублями.
Голова ЄК: Припинення газопостачання - спроба шантажу

Голова ЄК: Припинення газопостачання - спроба шантажу 27.04.2022

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала невиправданим і неприйнятним припинення Росією поставок газу до Польщі та Болгарії. У ЄС працюють над скоординованою реакцією на дії "Газпрому".
Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу

Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу 27.04.2022

Софія вже розплатилася за квітневе постачання, заявив міністр енергетики Болгарії Ніколов. Він наголосив, що Болгарія слідуватиме лінії ЄС, що відмовляється платити за російський газ у рублях.
Вітання Макрону: на виборах у Франції перемогла Європа

Вітання Макрону: на виборах у Франції "перемогла Європа" 24.04.2022

Європейські політики з полегшенням відреагували на перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції. За попередніми результатами, чинний глава французької держави набрав 58,54 відсотка голосів виборців.
Фон дер Ляєн закликає країни ЄС якнайшвидше надати Україні зброю

Фон дер Ляєн закликає країни ЄС якнайшвидше надати Україні зброю 17.04.2022

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС до швидкого постачання Києву зброї. Україна мусить отримати те, що їй потрібно для оборони, і те, що вона зможе обслуговувати", - наголосила вона.
Урсула фон дер Ляєн: ЄС може запровадити санкції щодо Сбербанку

Урсула фон дер Ляєн: ЄС може запровадити санкції щодо "Сбербанку" 17.04.2022

Шостий пакет санкцій ЄС проти РФ може містити обмежувальні заходи щодо "Сбербанку" Росії, а також механізм нафтового ембарго, заявила фон дер Ляєн.
Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро

Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро 09.04.2022

Кампанія на підтримку українських біженців та переселенців зібрала трохи більше 9 мільярдів євро. Ще один мільярд євро додав ЄБРР.

ЄС передав Україні опитувальник для отримання статусу кандидата

ЄС передав Україні опитувальник для отримання статусу кандидата 08.04.2022

За словами президентки Єврокомісії, заповнення анкети буде прискореним і триватиме тижнями, а не роками. Президент України пообіцяв, впоратись за тиждень.
Глава Єврокомісії виїхала потягом до Києва

Глава Єврокомісії виїхала потягом до Києва 08.04.2022

Президентка Європейської комісії виїхала до Києва із польського Перемишля. В Урсули фон дер Ляєн запланована зустріч із Володимиром Зеленським.
Глава Євроради: ЄС доведеться ввести санкції на нафту й газ із РФ рано чи пізно

Глава Євроради: ЄС доведеться ввести санкції на нафту й газ із РФ рано чи пізно 06.04.2022

На думку Шарля Мішеля, в якийсь момент Євросоюзу доведеться запровадити санкції на імпорт російських нафти і газу, щоби РФ припинила війну проти України.
П'ятий пакет санкцій проти РФ: що запропонувала Єврокомісія

П'ятий пакет санкцій проти РФ: що запропонувала Єврокомісія 05.04.2022

Після інформації про вбивства мирного населення в Бучі, Єврокомісія внесла пропозицію п'ятого пакета санкцій проти Росії. Її президентка фон дер Ляєн розповіла, що буде в ньому.
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