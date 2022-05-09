Урсула фон дер Ляєн - німецька політикиня, президентка Єврокомісії.

Німецька політикиня Урсула фон дер Ляєн є членом Християнсько-демократичного союзу. З 2013 до 2019 року вона керувала міністерством оборони Німеччини. В липня 2019 року Європарламент затвердив Урсулу фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Урсула фон дер Ляєн". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.