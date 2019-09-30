 Трамп пояснив блокування допомоги Україні ″вражаючою корупцією″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2019

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Новини

Трамп пояснив блокування допомоги Україні "вражаючою корупцією"

Президент США Дональд Трамп стверджує, що заблокував допомогу для Києва через украй високий рівень корупції в Україні. Ситуацію змінило лише втручання сенатора від Огайо Роба Портмана.

Дональд Трамп та Саулі Нііністьо

Президент США Дональд Трамп (праворуч) та президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час пресконференції

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пояснив причини блокування ним військової допомоги США для України. Про це американський лідер розповів у середу, 2 жовтня, під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Вашингтоні. Стенограма пресконференції опублікована на сайті Білого дому.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп сказав, що ухвалив рішення призупинити надання американської допомоги для Києва через високий рівень корупції в Україні. Глава Білого дому зокрема вказав на те, що до приходу до влади нинішнього українського президента Володимира Зеленського Україна була відома "вражаючою корупцією". "Більше, ніж будь-яка країна світу. Власне, вона вважалася однією з найбільш корумпованих країн світу", - зазначив Трамп, додавши, що він не любить надавати допомогу корумпованим країнам.

Відновити виділення допомоги вмовив сенатор Роб Портман

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На тлі гучної критики через заморожування Білим домом виділених для України 250 мільйонів доларів військової допомоги, адміністрація президента США розблокувала ці кошти. (12.09.2019)

У цьому фіскальному році Вашингтон виділив Києву 250 мільйонів доларів на закупівлю зброї, обладнання та розвідувальної техніки. Тепер Дональд Трамп хоче упевнитись, що ці кошти будуть використані в інтересах США. (29.08.2019)

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Президент США підтвердив, що заморожував фінансову допомогу Україні перед розмовою з Володимиром Зеленським. При цьому він готовий і далі заморожувати кошти, якщо Європа не посилить допомоги Києву. (24.09.2019)

Далі Трамп пояснив, що розблокувати виділення американської допомоги Україні його вмовив сенатор від штату Огайо Роб Портман. "Я виділив гроші, бо Роб Портман та інші зателефонували мені та попрохали (про це. - Ред.)", - запевнив Трамп.

Водночас він сказав, що не хоче, щоб США були країною, котра постійно когось фінансує. Так само Трамп висловив переконання, що "Україна допомагає Європі і європейським країнам набагато більше, ніж вони допомагають нам". Ця "допомога" України для країн Європи полягає в тому, що Україна зараз немов мур між Росією і ЄС. "Великий, широкий, прекрасний мур". Тож саме європейські країни мають більше фінансувати Україну, виснував Трамп.

На пресконференції журналісти намагалися розпитати Трампа щодо можливої спроби тиску з його боку на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови. Трамп знову запевнив, що у нього була "ідеальна" розмова із Зеленським, а її стенограму Білий дім оприлюднив лише після згоди Києва. Він також похвалив Зеленського, сказавши, що той подобається йому, бо запевнив, що тиску з боку Трампа не було.

Трамп розлютився

Під час спілкування з пресою президент Трамп втратив контроль над собою. Він вдався до словесних образ на адресу членів Демократичної партії, назвавши їх "набродом". Крім того, Трамп знову обізвав американські ЗМІ "корумпованими" та "справжніми ворогами держави".

Раніше Трамп пояснював заморожування американської допомоги Україні головно бажанням, аби європейські країни допомагали Києву більше.

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    Автор: Фолькер Ваґенер


DW.COM

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

А чи йому це взагалі дозволено? Дональд Трамп так би мовити позбавив російську розвідку роботи й сам розповів росіянам, що його спецслужби знають про ІД. Але це не перший президент США, що опинився в епіцентрі скандалу. (18.05.2017)  

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