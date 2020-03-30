Трамп планує подовжити обмеження на в'їзд європейців
Запроваджені раніше через пандемію коронавірусу обмеження на в'їзд європейців до США потрібно подовжити, переконаний американський президент Дональд Трамп. Він також не виключив посилення обмежувальних заходів.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не став уточнювати, доки триватимуть обмеження
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловився за подовження запроваджених в середині березня обмежень на в'їзд європейців до США. Про це Трамп заявив у понеділок, 30 березня, під час пресконференції у Трояндовому саду Білого дому, передає агенція новин dpa.
За словами президента США, ці, а також інші обмеження залишатимуться в силі, можливо, їх навіть посилять. Утім, Трамп не став уточнювати, як довго триватимуть обмеження на в'їзд європейців до США, термін чинності яких збігав у середині квітня.
Ці обмеження стосуються вихідців з країн, що входять до Шенгенської зони, а також Великобританії та Ірландії. Винятки передбачалися тільки для окремих дипломатів, а ще тих європейців, що мають дозвіл на перебування й працевлаштування в США - так звану "зелену карту" - та членів їхніх сімей.
Як заявив на пресконференції Трамп, у США вже проведено понад один мільйон тестів на коронавірус. Американський лідер назвав цей результат "важливою віхою у війні проти коронавірусу". "Ми провели значно більше тестів, ніж будь-яка інша країна в світі", - запевнив Трамп. Таке твердження є правдивим лише в абсолютних цифрах, але якщо взяти співвідношення проведених тестів до кількості населення, то, приміром, Південна Корея має кращі показники, зазначає dpa.
Станом на ранок вівторка, 31 березня, в США, за даними онлайн-ресурсу Worldometer, нарахували понад 164 тисячі інфікованих коронавірусом. Медики підтвердили понад три тисячі смертей від COVID-19, більш ніж п'ять з половиною тисяч американців уже одужали.
Конфуз з Південною Кореєю
Як це часто трапляється на пресконференціях Трампа, цього разу теж не минулося без конфузу. Згадуючи Південну Корею, Трамп похвалився, що знає цю країну "краще за будь-кого". "Ви хоч знаєте, скільки людей проживає в Сеулі? Вам відомо, наскільки велике це місто? 38 мільйонів жителів. Це - більш, ніж будь-що (з міст. - Ред.) у нас", - сказав Трамп. Насправді в Сеулі, якщо вірити даним уряду Південної Кореї, проживають 9,7 мільйона людей. А населення Південної Кореї загалом - майже 52 мільйони.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Криза в Італії
З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Італія ізольована
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Середземноморські круїзи призупинені
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Круїзи як фактор ризику
Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів
Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно
Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі
Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Азіати очкують величезні збитки
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.