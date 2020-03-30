Трамп планує подовжити обмеження на в'їзд європейців

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловився за подовження запроваджених в середині березня обмежень на в'їзд європейців до США. Про це Трамп заявив у понеділок, 30 березня, під час пресконференції у Трояндовому саду Білого дому, передає агенція новин dpa.

За словами президента США, ці, а також інші обмеження залишатимуться в силі, можливо, їх навіть посилять. Утім, Трамп не став уточнювати, як довго триватимуть обмеження на в'їзд європейців до США, термін чинності яких збігав у середині квітня.

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Ці обмеження стосуються вихідців з країн, що входять до Шенгенської зони, а також Великобританії та Ірландії. Винятки передбачалися тільки для окремих дипломатів, а ще тих європейців, що мають дозвіл на перебування й працевлаштування в США - так звану "зелену карту" - та членів їхніх сімей.

Нагадаємо, днем раніше Трамп оголосив про збереження в силі рекомендацій з метою недопущення подальшого безконтрольного поширення коронавірусу.

Понад мільйон проведених тестів на коронавірус

Як заявив на пресконференції Трамп, у США вже проведено понад один мільйон тестів на коронавірус. Американський лідер назвав цей результат "важливою віхою у війні проти коронавірусу". "Ми провели значно більше тестів, ніж будь-яка інша країна в світі", - запевнив Трамп. Таке твердження є правдивим лише в абсолютних цифрах, але якщо взяти співвідношення проведених тестів до кількості населення, то, приміром, Південна Корея має кращі показники, зазначає dpa.

Станом на ранок вівторка, 31 березня, в США, за даними онлайн-ресурсу Worldometer, нарахували понад 164 тисячі інфікованих коронавірусом. Медики підтвердили понад три тисячі смертей від COVID-19, більш ніж п'ять з половиною тисяч американців уже одужали.

Конфуз з Південною Кореєю

Як це часто трапляється на пресконференціях Трампа, цього разу теж не минулося без конфузу. Згадуючи Південну Корею, Трамп похвалився, що знає цю країну "краще за будь-кого". "Ви хоч знаєте, скільки людей проживає в Сеулі? Вам відомо, наскільки велике це місто? 38 мільйонів жителів. Це - більш, ніж будь-що (з міст. - Ред.) у нас", - сказав Трамп. Насправді в Сеулі, якщо вірити даним уряду Південної Кореї, проживають 9,7 мільйона людей. А населення Південної Кореї загалом - майже 52 мільйони.