Трамп не планує запроваджувати карантин у трьох штатах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не має наміру запроваджувати карантин у штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Коннектикут. Про це Трамп написав у ніч на неділю, 29 березня, в мікроблозі Twitter. "У карантині не буде необхідності", - запевнив Трамп.

За рекомендацією робочої групи в Білому домі з питань протидії коронавірусу та після консультацій з губернаторами цих штатів Трамп закликав Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) опублікувати "сильні попередження" для громадян про небезпеку поїздок у ці штати.

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Обмеження для мешканців трьох штатів

Хоч карантин і не запроваджуватимуть, але мешканці штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі й Коннектикут тепер протягом наступних 14 днів зобов'язані утримуватися від внутрішніх поїздок, що не є нагальними. Ці обмеження не стосуються представників критично важливих галузей, приміром, працівників сфери охорони здоров'я, фінансових послуг або харчової промисловості. Поки що влада не публікувала загального попередження про поїздки або обмеження на поїздки всередині країни. Проте тим, хто подорожують, рекомендують вживати запобіжних заходів, щоб уникнути зараження та не сприяти подальшому поширенню вірусу.

Штат Нью-Йорк на східному узбережжі США разом з однойменним містом став епіцентром пандемії коронавірусу в США. У суботу сумарне число підтверджених випадків зараження в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Коннектикут зросло до понад 62 тисяч, що становить більше половини всіх випадків у США. Університет Джонса Хопкінса нарахував уже близько 121 тисячу інфікованих коронавірусом у США. Більше двох тисяч осіб померли від ускладнень, викликаних цим вірусом. За словами губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, понад 700 загиблих припадає на його штат.