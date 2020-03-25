 Трамп не планує запроваджувати карантин у трьох штатах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2020

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Новини

Трамп не планує запроваджувати карантин у трьох штатах

Попри стрімке зростання числа заражень коронавірусом у США, президент Дональд Трамп поки не збирається запроваджувати карантин у штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі й Коннектикут.

Дональд Трамп

Дональд Трамп не вбачає потреби в запровадженні карантину в трьох штатах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не має наміру запроваджувати карантин у штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Коннектикут. Про це Трамп написав у ніч на неділю, 29 березня, в мікроблозі Twitter. "У карантині не буде необхідності", - запевнив Трамп.

За рекомендацією робочої групи в Білому домі з питань протидії коронавірусу та після консультацій з губернаторами цих штатів Трамп закликав Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) опублікувати "сильні попередження" для громадян про небезпеку поїздок у ці штати.

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Обмеження для мешканців трьох штатів

Хоч карантин і не запроваджуватимуть, але мешканці штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі й Коннектикут тепер протягом наступних 14 днів зобов'язані утримуватися від внутрішніх поїздок, що не є нагальними. Ці обмеження не стосуються представників критично важливих галузей, приміром, працівників сфери охорони здоров'я, фінансових послуг або харчової промисловості. Поки що влада не публікувала загального попередження про поїздки або обмеження на поїздки всередині країни. Проте тим, хто подорожують, рекомендують вживати запобіжних заходів, щоб уникнути зараження та не сприяти подальшому поширенню вірусу.

Поширення Covid-19

Штат Нью-Йорк на східному узбережжі США разом з однойменним містом став епіцентром пандемії коронавірусу в США. У суботу сумарне число підтверджених випадків зараження в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Коннектикут зросло до понад 62 тисяч, що становить більше половини всіх випадків у США. Університет Джонса Хопкінса нарахував уже близько 121 тисячу інфікованих коронавірусом у США. Більше двох тисяч осіб померли від ускладнень, викликаних цим вірусом. За словами губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, понад 700 загиблих припадає на його штат.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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