Коронавірус спричинив рекордний сплеск безробіття в США
Епідемія коронавірусу істотно ускладнила ситуацію на ринку праці в США. За минулий тиждень різко зросла кількість заяв на отримання допомоги у зв'язку з безробіттям.
Міністерство праці США повідомляє про стрімке зростання кількості заяв на допомогу в зв'язку з безробіттям. Згідно з оприлюдненим в четвер, 26 березня, повідомленням відомства, впродовж тижня, що завершився 21 березня, число первинних заяв на отримання допомоги в зв'язку з безробіттям підскочило з 282 тисяч до майже 3,3 мільйона. Тобто зафіксоване зростання в майже 10 разів.
Оприлюднені цифри значно перевищують попередній рекорд, зафіксований 1982 року, коли кількість поданих протягом тижня первинних заяв на допомогу через втрату роботи досягла 695 тисяч.
Первинні заяви на допомогу з безробіття - важливий індикатор стану економіки в США, оскільки він відображає ситуацію на ринку праці лише з тижневим запізненням. Тижнем раніше - на початку епідемії коронавірусу - кількість первинних заяв на допомогу збільшилася на 70 тисяч до 281 тисячі.
Утім, багато експертів припускають, що ситуація значно гірша за наведені дані, адже чимало штатів просто не можуть впоратися з обробкою нинішньої небаченої кількості поданих заявок на отримання допомоги.
Значна економічна шкода
Стрімке поширення вірусної інфекції паралізувало суспільне життя в багатьох штатах США. Майже половина з 330-мільйонного населення країни стикаються з обмеженнями через карантин. У США закрито багато магазинів, ресторанів і готелів, анульовано величезну кількість турпоїздок.
За даними на ранок п'ятниці, 27 березня, в США від наслідків коронавірусу померли вже майже 1,3 тисячі пацієнтів. Кількість заражених наблизилося до позначки 86 тисяч осіб. За цим показником США вийшли на перше місце в світі, обійшовши Китай.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Криза в Італії
З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Італія ізольована
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Середземноморські круїзи призупинені
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Круїзи як фактор ризику
Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів
Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно
Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі
Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Азіати очкують величезні збитки
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.