Коронавірус спричинив рекордний сплеск безробіття в США

Міністерство праці США повідомляє про стрімке зростання кількості заяв на допомогу в зв'язку з безробіттям. Згідно з оприлюдненим в четвер, 26 березня, повідомленням відомства, впродовж тижня, що завершився 21 березня, число первинних заяв на отримання допомоги в зв'язку з безробіттям підскочило з 282 тисяч до майже 3,3 мільйона. Тобто зафіксоване зростання в майже 10 разів.

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Оприлюднені цифри значно перевищують попередній рекорд, зафіксований 1982 року, коли кількість поданих протягом тижня первинних заяв на допомогу через втрату роботи досягла 695 тисяч.

Первинні заяви на допомогу з безробіття - важливий індикатор стану економіки в США, оскільки він відображає ситуацію на ринку праці лише з тижневим запізненням. Тижнем раніше - на початку епідемії коронавірусу - кількість первинних заяв на допомогу збільшилася на 70 тисяч до 281 тисячі.

Утім, багато експертів припускають, що ситуація значно гірша за наведені дані, адже чимало штатів просто не можуть впоратися з обробкою нинішньої небаченої кількості поданих заявок на отримання допомоги.

Значна економічна шкода

Стрімке поширення вірусної інфекції паралізувало суспільне життя в багатьох штатах США. Майже половина з 330-мільйонного населення країни стикаються з обмеженнями через карантин. У США закрито багато магазинів, ресторанів і готелів, анульовано величезну кількість турпоїздок.

За даними на ранок п'ятниці, 27 березня, в США від наслідків коронавірусу померли вже майже 1,3 тисячі пацієнтів. Кількість заражених наблизилося до позначки 86 тисяч осіб. За цим показником США вийшли на перше місце в світі, обійшовши Китай.