 Коронавірус спричинив рекордний сплеск безробіття в США | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Коронавірус спричинив рекордний сплеск безробіття в США

Епідемія коронавірусу істотно ускладнила ситуацію на ринку праці в США. За минулий тиждень різко зросла кількість заяв на отримання допомоги у зв'язку з безробіттям.

Рекордний сплеск безробіття в США через коронавірус

Міністерство праці США повідомляє про стрімке зростання кількості заяв на допомогу в зв'язку з безробіттям. Згідно з оприлюдненим в четвер, 26 березня, повідомленням відомства, впродовж тижня, що завершився 21 березня, число первинних заяв на отримання допомоги в зв'язку з безробіттям підскочило з 282 тисяч до майже 3,3 мільйона. Тобто зафіксоване  зростання в майже 10 разів.

Читайте також: Коронавірус: Сенат США схвалив пакет фінансової допомоги у 2,2 трильйона доларів

Оприлюднені цифри значно перевищують попередній рекорд, зафіксований 1982 року, коли кількість поданих протягом тижня первинних заяв на допомогу через втрату роботи досягла 695 тисяч.

Первинні заяви на допомогу з безробіття - важливий індикатор стану економіки в США, оскільки він відображає ситуацію на ринку праці лише з тижневим запізненням. Тижнем раніше - на початку епідемії коронавірусу - кількість первинних заяв на допомогу збільшилася на 70 тисяч до 281 тисячі.

Утім, багато експертів припускають, що ситуація значно гірша за наведені дані, адже чимало штатів просто не можуть впоратися з обробкою нинішньої небаченої кількості поданих заявок на отримання допомоги.

Значна економічна шкода

Стрімке поширення вірусної інфекції паралізувало суспільне життя в багатьох штатах США. Майже половина з 330-мільйонного населення країни стикаються з обмеженнями через карантин. У США закрито багато магазинів, ресторанів і готелів, анульовано величезну кількість турпоїздок.

За даними на ранок п'ятниці, 27 березня, в США від наслідків коронавірусу померли вже майже 1,3 тисячі пацієнтів. Кількість заражених наблизилося до позначки 86 тисяч осіб. За цим показником США вийшли на перше місце в світі, обійшовши Китай.

  • Порожня Венеція

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Криза в Італії

    З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

    Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Круїзи як фактор ризику

    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


DW.COM

Коронавірус: Білий дім домовився зі Сенатом США про 2 трильйони допомоги

Адміністрація Дональда Трампа узгодила з американськими сенаторами-демократами пакет фінансової допомоги для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19. ЗМІ оцінюють обсяг пакету у два трильйони доларів. (25.03.2020)  

Трамп: Від заходів проти COVID-19 може померти більше, ніж від самої хвороби

Викликане пандемією безробіття буде більш шкідливим для американців ніж хвиля коронавірусу, заявив американський президент. Він наполягає, щоб обмежувальні заходи скасували до Великодня. (24.03.2020)  

США можуть стати новим епіцентром пандемії коронавірусу - ВООЗ

Через швидке прискорення поширення коронавірусної інфекції США можуть стати основним осередком хвороби у світі, попередили у Всесвітній організації охорони здоров'я. (24.03.2020)  

Туризм: коронавірус і його наслідки

Коронавірус змінив перебіг буденного життя багатьох людей у світі. Особливо це торкнулось тих, хто мав плани на подорожі та працює у туристичній галузі. (12.03.2020)  

Також за темою

Arbeiter bei Mercedes-Benz

Коронавірус може коштувати економіці ФРН понад 700 мільярдів євро - експерти 23.03.2020

Пандемія коронавірусу призведе до значно менших обсягів виробництва, скорочення робочого часу, а подекуди й безробіття, переконані експерти. Обсяги шкоди залежатимуть від тривалості обмежень.

Lieferando - Lieferdienst

Епідемія COVID-19: кур'єри стали рятівниками ресторанів та клієнтів 24.03.2020

Оскільки міста по всьому світу перебувають у стані часткової або повної ізоляції через спалах коронавірусу, служби доставки стали своєрідною дошкою порятунку як для клієнтів, так і для ресторанів.

USA Symbolbild Geld drucken

Через коронавірус уряд США роздасть родинам по три тисячі доларів 22.03.2020

Через економічну скруту у зв'язку з епідемією коронавірусу американським родинам обіцяють одноразовий платіж у три тисячі доларів.

Реклама

Докладно

Schweden Flagge (picture-alliance/D. Kalker)

Боротьба з коронавірусом - шведський шлях

Чому Швеція відмовляється від жорстких заходів у боротьбі з коронавірусом?  

У містечку Бюхель, що на заході Німеччини, регулярно відбуваються демонстрації проти американської ядерної зброї

США модернізують ядерні арсенали в Німеччині

У Німеччині досі зберігається американська ядерна зброя, яку тепер модернізують  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  