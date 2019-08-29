Трамп звільнив Болтона через розбіжності в поглядах

Президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона. Про це американський лідер повідомив у вівторок, 10 вересня, в соціальній мережі Twitter.

За його словами, причиною цього звільнення стали "сильні" розбіжності в поглядах між ним та Болтоном. Трамп також наголосив, що "напередодні ввечері поінформував Джона Болтона про те, що його послуги в Білому домі більше не потрібні".

Заяву про відставку Болтон написав зранку 10 вересня, додав американський президент.

Болтон заперечує слова Трампа

Натомість сам звільнений радник Трампа надав зовсім іншу інформацію про перебіг подій навколо його відставки.

У своєму дописі в Twitter Болтон написав, що сам виступив з ініціативою скласти з себе повноваження радника з нацбезпеки й поінформував про це Трампа ввечері напередодні. Той відповів: "Поговоримо про це завтра".

Нагадаємо, Джон Болтон вважався "яструбом" у оточенні Трампа. На посаду радника з нацбезпеки його призначили весною 2018 року.

Наприкінці серпня 2019 року Джон Болтон побував з візитом в Україні.