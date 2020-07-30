 Трамп заявив про можливість заборони Вашингтоном соцмережі TikTok | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2020

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Новини

Трамп заявив про можливість заборони Вашингтоном соцмережі TikTok

Дональд Трамп заявив, що адміністрація США розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Тим часом видання New York Times повідомило, що переговори про прирдбання TikTok веде Microsoft.

У США роздумують над забороною китайської соцмережі TikTok

У США роздумують над забороною китайської соцмережі TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 31 серпня, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. "Ми придивляємося до TikTok. Ми можемо заборонити TikTok", - сказав Трамп, додавши, що його  адміністрація розглядає "багато альтернатив", передає агентство новин dpa.

Цього тижня адміністрація Трампа ухвалила рішення, що китайську соцмережу має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS). Китайська влада вже розкритикувала це рішення США та звинуватила Вашингтон у дискримінації.

Соцмедійний застосунок належить китайській фірмі ByteDance. Її представники наполягають, що вона не надає даних користувачів офіційному Пекіну.

Тим часом в адміністрації Трампа вважають, що ByteDance, як і інші китайські технологічні компанії, становлять загрозу національній безпеці США. Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм, зокрема, стосовно компанії Huawei.

TikTok є популярним соцмедійним додатком серед молоді. Спочатку він набув широкої популярності в країнах Азії, а зараз - і в інших частинах світу.  Його користувачі можуть створювати короткі відео з ефектами та музикою.

Увечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.

За повідомленням агентства Bloomberg та видання Wall Street Journal, які посилаються на анонімні джерела у Вашингтоні, адміністрація США ще в п'ятницю може оголосити про рішення, яким вимагатиме від ByteDance вийти із власності в TikTok.

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