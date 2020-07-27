 Трамп запевняє, що не збирався переносити день виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2020

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Трамп запевняє, що не збирався переносити день виборів

Коментуючи свою ж публікацію в Twitter щодо перенесення виборів, Трамп сказав, що лише прагнув привернути увагу до проблем, які можуть виникнути під час голосування поштою.

Трамп запевняє, що не збирався переносити день виборів

Трамп запевняє, що не збирався переносити день виборів

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 31 липня, заявив, що виступає проти ідеї голосування на виборах у листопаді поштою, оскільки вважає цей метод ненадійним.

"Я не хотів би змінювати день виборів. Однак водночас я не хочу сфальсифікованих виборів", - заявив він на пресконференції в Білому домі.

На думку Трампа, відправляти у день голосування мільйони бюлетенів поштою нерозумно, тому що немає можливості захистити цей процес від порушень і від втручання ззовні.

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"При такому варіанті іншим країнам буде набагато простіше втрутитися у вибори. Адже можна підробляти бюлетені", - пояснив президент США. 

Розмірковуючи про голосування поштою, він наголосив, що оголошення результатів довелося б чекати дуже довго, причому невідомо, чи можна цим результатам довіряти. "Ми хочемо дізнатися результати швидко, а не чекати їх кілька тижнів або місяців. Але ж можна так і не дізнатися, хто насправді переміг", - заявив Трамп.

Також Трамп сказав, що хотів, власне, лише привернути увагу до проблем, які можуть виникнути під час голосування поштою. І додав, що не заперечує, якщо поштою свої бюлетені відправлять ті, хто фізично не може проголосувати за місцем проживання. Він розповів, що сам так проголосує, бо працює у Вашингтоні, а його виборча дільниця - у Флориді. За словами президента, в таких випадках влада ретельно стежить, щоб не було порушень.

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Тема голосування поштою на виборах в листопаді 2020 року зараз активно обговорюється у США. Це пов'язано з побоюваннями, що через коронавірус буде неможливо провести "класичні" вибори - на виборчих дільницях.

Як повідомлялося, напередодні Дональд Трамп заявив про можливість перенесення виборів президента США. "Через загальне голосування поштою (...) вибори у 2020 році стануть найбільш недостовірними і нечесними. Це стане великою ганьбою для США. Відкласти вибори, поки люди не зможуть як слід, надійно та безпечно проголосувати???" - написав Трамп у соцмережі Twitter.

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Однопартійці президента США Дональда Трампа з Республіканської партії уже дистанціювалися від його заяви. Думку про можливе перенесення виборів також різко розкритикували представники Демократичної партії.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада. Згідно з останніми опитуваннями, Трампа суттєво випереджає його ймовірний суперник від демократів Джо Байден.

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