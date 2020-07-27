Трамп запевняє, що не збирався переносити день виборів

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 31 липня, заявив, що виступає проти ідеї голосування на виборах у листопаді поштою, оскільки вважає цей метод ненадійним.

"Я не хотів би змінювати день виборів. Однак водночас я не хочу сфальсифікованих виборів", - заявив він на пресконференції в Білому домі.

На думку Трампа, відправляти у день голосування мільйони бюлетенів поштою нерозумно, тому що немає можливості захистити цей процес від порушень і від втручання ззовні.

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"При такому варіанті іншим країнам буде набагато простіше втрутитися у вибори. Адже можна підробляти бюлетені", - пояснив президент США.

Розмірковуючи про голосування поштою, він наголосив, що оголошення результатів довелося б чекати дуже довго, причому невідомо, чи можна цим результатам довіряти. "Ми хочемо дізнатися результати швидко, а не чекати їх кілька тижнів або місяців. Але ж можна так і не дізнатися, хто насправді переміг", - заявив Трамп.

Також Трамп сказав, що хотів, власне, лише привернути увагу до проблем, які можуть виникнути під час голосування поштою. І додав, що не заперечує, якщо поштою свої бюлетені відправлять ті, хто фізично не може проголосувати за місцем проживання. Він розповів, що сам так проголосує, бо працює у Вашингтоні, а його виборча дільниця - у Флориді. За словами президента, в таких випадках влада ретельно стежить, щоб не було порушень.

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Тема голосування поштою на виборах в листопаді 2020 року зараз активно обговорюється у США. Це пов'язано з побоюваннями, що через коронавірус буде неможливо провести "класичні" вибори - на виборчих дільницях.

Як повідомлялося, напередодні Дональд Трамп заявив про можливість перенесення виборів президента США. "Через загальне голосування поштою (...) вибори у 2020 році стануть найбільш недостовірними і нечесними. Це стане великою ганьбою для США. Відкласти вибори, поки люди не зможуть як слід, надійно та безпечно проголосувати???" - написав Трамп у соцмережі Twitter.

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Однопартійці президента США Дональда Трампа з Республіканської партії уже дистанціювалися від його заяви. Думку про можливе перенесення виборів також різко розкритикували представники Демократичної партії.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада. Згідно з останніми опитуваннями, Трампа суттєво випереджає його ймовірний суперник від демократів Джо Байден.