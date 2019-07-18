 Трамп ветував заборону Конгресу на продаж зброї Саудівській Аравії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп ветував заборону Конгресу на продаж зброї Саудівській Аравії

Вже втретє за час свого президентства Дональд Трамп наклав вето на резолюції Конгресу США. Конгресмени намагалися обмежити продаж озброєнь саудитам та ОАЕ.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп наклав вето на три резолюції Конгресу США, що забороняли продаж американської зброї арабським країнам без схвалення законодавців. Трамп скористався своїм правом вето в середу, 24 липня.

У направленому в Конгрес поясненні президента наголошується, що ці резолюції американських законодавців "послаблять глобальну конкурентоспроможність" США і зашкодять "важливим відносинам", які Вашингтон вибудував зі своїми союзниками й партнерами на Близькому Сході.

Гуманітарна роль надточної зброї в Ємені?

Крім того, Трамп переконаний, що заборона продажу американських озброєнь арабським союзникам Вашингтона призведе лише до подовження війни в Ємені та збільшить страждання народу цієї країни. Президент США, зокрема, вказав на необхідність постачати надточну зброю учасникам арабської коаліції проти повстанців-хуситів у Ємені. На думку Трампа, такі види озброєнь призводять до зменшення кількості жертв війни серед цивільного населення. Натомість без таких бомб та ракет жертв серед цивільних у Ємені буде "більше, а не менше", впевнений Трамп.

Ще одним аспектом, котрий спонукав американського президента ветувати рішення Конгресу, стала необхідність захистити близько 80 тисяч американських громадян, котрі проживають у Саудівській Аравії. Трамп вказав на те, що ці американці можуть стати жертвами обстрілів повстанців-хуситів. Останні за допомогою Ірану обстрілюють територію Саудівської Аравії, в тому числі й міста та цивільні об'єкти, застосовуючи балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники, наголосив Трамп.

В обхід Конгресу

Наприкінці травня цього року держсекретар США Майкл Помпео оголосив про рішення скористатися надзвичайних правом і без схвалення Конгресу укласти низку угод про продаж зброї Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) і Йорданії - учасникам антихуситської коаліції. Йшлося про поставки американських озброєнь, боєприпасів, військового оснащення, а також проведення ремонту авіаційної техніки на загальну суму понад 8 мільярдів доларів США. Цей крок Помпео пояснив "надзвичайною ситуацією" навколо іранської загрози.

У відповідь Палата представників США ухвалила три резолюції проти планів продажу зброї. Саме на ці резолюції Трамп наклав вето. Конгресмени можуть спробувати подолати його, але для цього потрібно дві третини голосів у двох палатах Конгресу, що нині видається малоймовірним.

Раніше Дональд Трамп двічі вдавався до вето, щоб подолати резолюції Конгресу. Вперше це сталося 15 березня, коли президент скасував резолюцію про закінчення режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

Потім 16 квітня він наклав вето на резолюцію, покликану покласти край військовій підтримці Вашингтоном арабської коаліції у збройному конфлікті в Ємені. В обох випадках конгресмени не змогли подолати президентське вето.

DW.COM

Палата представників США блокує продаж зброї на Близький Схід

Конгресмени проголосували проти угод із продажу озброєнь Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Йорданії. Дональд Трамп обіцяв накласти вето на це рішення. (18.07.2019)  

Трамп відмовився припинити підтримку Саудівської Аравії в Ємені

Президент США Дональд Трамп удруге за своє президентство скористався правом вето, не підписавши ухвалену Конгресом резолюцію щодо Ємену. (17.04.2019)  

Єменські повстанці-хусити обстріляли саудівський аеропорт, загинула людина

Внаслідок обстрілу з безпілотників саудівського аеропорту Абха загинула одна людина і понад 20 отримали поранення. Ер-Ріяд звинувачує Тегеран у постачанні хуситам зброї. (24.06.2019)  

Арабська коаліція завдала авіаударів по столиці Ємену

Очолювана Саудівською Аравією коаліція завдала авіаударів по військових цілях в утримуваній повстанцями-хуситами столиці Ємену Сані. (16.05.2019)  

Також за темою

USA Repräsentantenhaus in Washington DC

Палата представників США блокує продаж зброї на Близький Схід 18.07.2019

Конгресмени проголосували проти угод із продажу озброєнь Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Йорданії. Дональд Трамп обіцяв накласти вето на це рішення.

USA Weißes Haus in Washington | Donald Trump, Präsident

Трамп відмовився припинити підтримку Саудівської Аравії в Ємені 17.04.2019

Президент США Дональд Трамп удруге за своє президентство скористався правом вето, не підписавши ухвалену Конгресом резолюцію щодо Ємену.

Russland Sotschi | Treffen Mike Pompeo, Außenminister USA & Sergej Lawrow

США продадуть зброї на вісім мільярдів доларів з метою стримування Ірану 25.05.2019

На тлі зростання напруженості з Іраном Вашингтон продасть озброєння Йорданії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Саудівської Аравії. Рішення прийнято в обхід Конгресу США.

Реклама

Докладно

Голова правління Опори Ольга Айвазовська

Ольга Айвазовська: На виборах зіграв бренд, і бренд переміг

DW поговорила з Ольгою Айвазовською з громадянської мережі "Опора" про особливості минулих виборів до Верховної Ради.  

Facebook логотип

Facebook у США оштрафували на п'ять мільярдів доларів

Федеральний регулятор США оштрафував Facebook на п'ять мільярдів доларів через скандал із витоком особистих даних.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  