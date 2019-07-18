Трамп ветував заборону Конгресу на продаж зброї Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп наклав вето на три резолюції Конгресу США, що забороняли продаж американської зброї арабським країнам без схвалення законодавців. Трамп скористався своїм правом вето в середу, 24 липня.

У направленому в Конгрес поясненні президента наголошується, що ці резолюції американських законодавців "послаблять глобальну конкурентоспроможність" США і зашкодять "важливим відносинам", які Вашингтон вибудував зі своїми союзниками й партнерами на Близькому Сході.

Гуманітарна роль надточної зброї в Ємені?

Крім того, Трамп переконаний, що заборона продажу американських озброєнь арабським союзникам Вашингтона призведе лише до подовження війни в Ємені та збільшить страждання народу цієї країни. Президент США, зокрема, вказав на необхідність постачати надточну зброю учасникам арабської коаліції проти повстанців-хуситів у Ємені. На думку Трампа, такі види озброєнь призводять до зменшення кількості жертв війни серед цивільного населення. Натомість без таких бомб та ракет жертв серед цивільних у Ємені буде "більше, а не менше", впевнений Трамп.

Ще одним аспектом, котрий спонукав американського президента ветувати рішення Конгресу, стала необхідність захистити близько 80 тисяч американських громадян, котрі проживають у Саудівській Аравії. Трамп вказав на те, що ці американці можуть стати жертвами обстрілів повстанців-хуситів. Останні за допомогою Ірану обстрілюють територію Саудівської Аравії, в тому числі й міста та цивільні об'єкти, застосовуючи балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники, наголосив Трамп.

В обхід Конгресу

Наприкінці травня цього року держсекретар США Майкл Помпео оголосив про рішення скористатися надзвичайних правом і без схвалення Конгресу укласти низку угод про продаж зброї Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) і Йорданії - учасникам антихуситської коаліції. Йшлося про поставки американських озброєнь, боєприпасів, військового оснащення, а також проведення ремонту авіаційної техніки на загальну суму понад 8 мільярдів доларів США. Цей крок Помпео пояснив "надзвичайною ситуацією" навколо іранської загрози.

У відповідь Палата представників США ухвалила три резолюції проти планів продажу зброї. Саме на ці резолюції Трамп наклав вето. Конгресмени можуть спробувати подолати його, але для цього потрібно дві третини голосів у двох палатах Конгресу, що нині видається малоймовірним.

Раніше Дональд Трамп двічі вдавався до вето, щоб подолати резолюції Конгресу. Вперше це сталося 15 березня, коли президент скасував резолюцію про закінчення режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

Потім 16 квітня він наклав вето на резолюцію, покликану покласти край військовій підтримці Вашингтоном арабської коаліції у збройному конфлікті в Ємені. В обох випадках конгресмени не змогли подолати президентське вето.