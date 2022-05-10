Томас Лачан

Томас вивчав історію та політику з фокусом на Європейському Союзі в Німеччині та Великобританії. Він починав свою журналістську кар'єру, спеціалізуючись на Європі, однак з часом розширив тематику до Близького Сходу та Азії. Він робив репортажі для радіо та онлайну з різних країн регіону, як-то Ізраїлю та Казахстану, Індії та Індонезії.

Нині він працює редактором та випусковим редактором - як журналіст він полюбляє писати про міжнародні (гео)політичні та соціальні події, що відбуваються десь у Євразії між Португалією і Філіппінами.