Суд над Гершковичем: журналісту загрожує 20 років ув'язнення

26 червня в Єкатеринбурзі розпочався процес у справі американського журналіста Евана Гершковича, якого заарештували понад рік тому й звинувачують у шпигунстві. Йому загрожує до 20 років в'язниці - якщо його не обміняють.

У Свердловському обласному суді Єкатеринбурга в середу, 26 червня, майже через 15 місяців після затримання американського журналіста Евана Гершковича почався судовий процес у його справі - у закритому режимі. Гершковича звинувачують у шпигунстві: за версією Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, він збирав відомості про одне з підприємств російського військово-промислового комплексу (ВПК), які становлять держтаємницю. DW розповідає про справу Гершковича, а також про інших громадян США, заарештованих, засуджених в Росії й обміняних.

Арешт у Єкатеринбурзі

Єкатеринбург, 29 березня 2023 року. Вторгнення Росії в Україну триває вже понад рік. Репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович збирає інформацію, присвячену приватній військовій компанії (ПВК) "Вагнер"та її методам вербування, а також хоче дізнатися, що думають про це жителі РФ.

У Нижньому Тагілі Свердловської області розташоване головне підприємство "Уралвагонзаводу", великої російської збройової корпорації, яка випускає, зокрема, танки, які використовуються і на війні проти України. Невідомо, чи було це причиною того, що Гершкович вирішив збирати інформацію саме там, майже за 1800 кілометрів на схід від Москви. Однак ясно, що це привело його за ґрати.

Російські танки T-90 випускають на "Уралвагонзаводі" Фото: Vladislav Burnashev/dpa/TASS/picture alliance

Російські спецслужби заарештовують Гершковича та звинувачують у шпигунстві на користь США - у зборі на замовлення ЦРУ секретної інформації про виробництво та ремонт військової техніки. Вперше з моменту закінчення "Холодної війни" Росія ув'язнила американського журналіста. Заарештованого переводять у сумнозвісну Лефортовську в'язницю в Москві, яку в 1930-ті роки НКВС СРСР використовував як місце для тортур під час допитів. Наразі це СІЗО, підпорядкований мін'юсту, там досі й перебуває журналіст.

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Між двома світами

32-річний Еван Гершкович живе і працює в Росії з 2017 року, спочатку як репортер газети The Moscow Times, потім - інформагентства AFP, а з січня 2022-го - газети The Wall Street Journal. Гершкович народився у Нью-Йорку у сім'ї радянських євреїв-емігрантів. Його батьки у 1979 році окремо один від одного виїхали в США.

Перша шпальта The Wall Street Journal у річницю арешту Гершковича Фото: TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images

Гершкович виріс двомовним, і коли вирішив переїхати працювати в Росію, це була також й подорож до сімейного коріння. Він швидко став відомим репортером, публікуючи матеріали, присвячені російській культурі та суспільству.

У лютому 2022 року російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, і це ускладнило роботу в РФ іноземних журналістів. Так, ще на початку лютого російська влада вирішила припинити мовлення DW на території країни, закрити її корпункт та анулювати акредитації всіх співробітників московського бюро.

Еван Гершкович, однак, залишився в РФ і далі готував матеріали для The Wall Street Journal, чудово усвідомлюючи небезпеку. У липні 2022 року, за вісім місяців до свого арешту, він опублікував допис у соцмережі Х: "Під час підготовки репортажів про Росію поширеною практикою також стало спостерігати за тим, як знайомі люди опиняються за ґратами на довгі роки".

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Тепер така доля загрожує і йому. Еван Гершкович заперечує всі висунуті проти нього звинувачення. Втім, у найгіршому випадку американський журналіст може отримати в Росії до 20 років позбавлення волі.

Гершкович - не єдиний громадянин США, який опинився за ґратами у РФ. Усього таких зараз близько десяти. Вашингтон звинувачує Москву в тому, що вона використовує їх як важіль тиску, домагаючись звільнення росіян, які перебувають в американських в'язницях. Це одна з причин, через яку Сполучені Штати з 2022 року неодноразово закликали своїх громадян залишити РФ.

Найвідоміший американець, який перебуває у російській в'язниці, - Пол Вілан, колишній морський піхотинець, який працював на американського постачальника автомобілів. Чоловіка заарештували у 2018 році за підозрою у шпигунстві. За версією обвинувачення, Вілан був кадровим розвідником США, який збирав у Росії секретні дані та намагався вербувати співробітників ФСБ та міноборони. У червні 2020 року Мосміськсуд визнав Вілана винним у шпигунстві та засудив до 16 років позбавлення волі.

Пол Вілан Фото: Sofia Sandurskaya, Moscow News Agency photo via AP/picture alliance

20 червня в Єкатеринбурзі розпочався процес у справі Ксенії Кареліної, яку звинувачують у держзраді. Кареліна має громадянство і США, і Росії. У 2022 році 33-річна жінка, за даними правозахисників, переказала зі свого рахунку в американському банку 52 долари США в один з американських фондів, які допомагають українській армії. У разі визнання винною, Кареліній загрожує до 20 років позбавлення волі.

Лише кілька днів тому у Владивостоці до трьох років і дев'яти місяців колонії загального режиму засудили американського солдата Гордона Блека. Повідомляється, що він відвідав там російську жінку, з якою познайомився під час своєї служби у Південній Кореї. Блека визнали винним у крадіжці у цієї жінки 10 тисяч рублів та погрозі вбивством.

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Справа Гершковича: обмін у останню хвилину?

Особливий ажіотаж викликала справа американської баскетболістки Брітні Ґрайнер, яку заарештували незадовго до вторгнення Росії в Україну за незаконне ввезення в РФ наркотиків і засудили в серпні 2022 року до дев'яти років позбавлення волі.

У її багажі були виявлені електронні сигарети з гашишною олією, що містять 0,7 грама цієї речовини, яка була прописана їй американським лікарем як анальгетик. Ґрайнер вийшла на волю у грудні 2022 року внаслідок обміну на російського торговця зброєю Віктора Бута, який був у 2012 році засуджений в США до 25 років ув'язнення.

Брітні Ґрайнер Фото: Paras Griffin/Getty Images/AFP

Для Евана Гершковича подібний обмін також може стати останнім рятівним засобом. Вже в березні 2023 року американські ЗМІ припустили, що арешт Гершковича міг бути заходом Москви у відповідь на арешт у Бразилії за п'ять днів до того росіянина Сергія Черкасова, якого в США звинуватили в шпигунстві. Пізніше Черкасов був засуджений у Бразилії до 15 років позбавлення волі.

На початку червня президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Москва і Вашингтон інтенсивно обговорюють за лаштунками можливий обмін ув'язненими. Цього тижня заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков у зв'язку з цим пояснив в інтерв'ю ТАСС: "М'яч знаходиться на боці США. Ми чекаємо, як вони відреагують на представлені їм ідеї".

Своєю чергою, батьки Евана Гершковича повідомили телекомпанії ABC News: "Ми раді, що обидва уряди заявили про свій намір вести переговори (щодо цього. - Ред.)". І через 14 місяців після арешту сина батьки не втрачають надії на те, що його звільнять. "Якщо ви дозволите взяти гору песимізму, то гру буде закінчено", - резюмувала мати Гершковича Елла Мілман.

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