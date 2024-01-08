Що відомо про призначену ООН коодинаторку щодо Сектора Гази

Вона добре відома як у міжнародних дипломатичних колах, так і в політичній еліті її рідних Нідерландів. Однак нова посада Сігрід Каг - імовірно, найскладніша з усіх, яка діставалася 62-річній голландці. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив її старшою координаторкою ООН з питань реконструкції та гуманітарних питань у Секторі Гази. До виконання обов'язків Каг стає 8 січня.

Гуманітарна ситуація в Cекторі Гази

Гуманітарна ситуація в Cекторі Гази була складною і до початку нинішньої війни Ізраїлю і терористів ХАМАСу. Близько 80 відсотків жителів палестинського анклаву залежало від міжнародної гуманітарної допомоги. Після жорстокого нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року і ізраїльської військової операції, що почалася у відповідь, ситуація стала критичною. За оцінкою ізраїльських військових, бої в Секторі Гази триватимуть ще не один місяць і від міжнародної гуманітарної допомоги залежатиме все його населення - а це 2,3 мільйона осіб. Водночас в армії Ізраїлю побоюються, що транспортування гуманітарної допомоги можуть використати палестинські терористи для постачання зброї та пального бойовикам ХАМАСу.

У цих непростих обставинах перед Сігрід Каг та її командою стоїть важливе завдання - скоординувати і прискорити постачання життєво необхідних вантажів для населення Сектора Гази.

Сігрід Каг - між ООН і Нідерландами

Останніми роками Сігрід Каг належала до числа провідних політиків у Нідерландах, де вона в різний час очолювала міністерства фінансів і закордонних справ, водночас працюючи і заступником глави уряду країни Марка Рютте. Минулого року Каг - мати чотирьох дітей - заявила про відхід з національної політичної сцени.

Гуманітарна допомога ООН для жителів сектору Газа, листопад 2023 року Фото: Majdi Fathi/NurPhoto/picture alliance

Професійна пауза, однак, тривала недовго. Міжнародна політика теж добре знайома Сігрід Каг, яка неодноразово працювала під егідою ООН, перебувала в різні роки свого життя регіональою директоркою ЮНІСЕФ з Близького Сходу і Північної Африки, спецкоординаторкою ООН з Лівану, обіймала керівні посади в Міжнародній організації з міграції. Особливу повагу вона заслужила, працюючи з 2013 до 2015 року спецкоординаторкою Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у Сирії. Колеги називали її тоді "залізною жінкою", а один із сирійських дипломатів розповідав, що "Сігрід Каг працює весь час і практично не спить".

Читайте також: Ізраїль, ХАМАС, Газа: якими є норми міжнародного права?

ООН і критика політики Ізраїлю

Сігрід Каг має репутацію експертки з Близького Сходу і знає 6 іноземних мов, включно з арабською. Вона одружена з Анісом аль-Каком, політиком Організації визволення Палестини (ОВП), який був заступником міністра за часів Ясира Арафата в 1990-х роках. Пізніше він створив свій власний фонд, що має на меті підтримати діалог між ізраїльтянами і палестинцями.

Тим часом в Ізраїлі призначення Сігрід Каг на нову посаду сприйняли неоднозначно. Ізраїльські ЗМІ нагадали своїм читачам цілу низку висловлювань політикині, яка критикувала "надто дружню політику Нідерландів щодо Ізраїлю", і навіть одного разу назвала ізраїльських поселенців "нелегальними колонізаторами на відібраній (у палестинців. - Ред.) землі".