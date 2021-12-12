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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тихий океан". Тихий океан є найбільшим з океанів на Землі.
Тихий океан є частиною Світового океану. На сході Тихий океан обмежений Північною та Південною Америкою, на заході – Євразією та Австралією, на півночі – Арктикою, на півдні – Південним океаном, котрий оточує Антарктиду. Тихий океан є найглибшим на планеті і межує з усіма іншими океанами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.