На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тихий океан". Тихий океан є найбільшим з океанів на Землі.

Тихий океан є частиною Світового океану. На сході Тихий океан обмежений Північною та Південною Америкою, на заході – Євразією та Австралією, на півночі – Арктикою, на півдні – Південним океаном, котрий оточує Антарктиду. Тихий океан є найглибшим на планеті і межує з усіма іншими океанами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.