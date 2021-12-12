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Тихий океан

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тихий океан". Тихий океан є найбільшим з океанів на Землі.

Тихий океан є частиною Світового океану. На сході Тихий океан обмежений Північною та Південною Америкою, на заході – Євразією та Австралією, на півночі – Арктикою, на півдні – Південним океаном, котрий оточує Антарктиду. Тихий океан є найглибшим на планеті і межує з усіма іншими океанами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Жителі Нової Каледонії відмовилися від незалежності від Франції

Жителі Нової Каледонії відмовилися від незалежності від Франції 12.12.2021

На архіпелазі Нова Каледонія відбувся третій рефрендум щодо незалежності від Франції. Більше 96 відсотків виборців хочуть залишитись у складі країни.
Атомна субмарина США зіштовхнулася з підводним об'єктом у Південнокитайському морі

Атомна субмарина США зіштовхнулася з підводним об'єктом у Південнокитайському морі 08.10.2021

Американський атомний підводний човен зіштовхнувся з невідомим підводним об'єктом у Південнокитайському морі. За даними ЗМІ, 11 моряків зазнали легких травм.
Південна Корея і Китай виступили проти злиття у море радіоактивної води з Фукусіми

Південна Корея і Китай виступили проти злиття у море радіоактивної води з "Фукусіми" 14.04.2021

Для запобігання зливу радіоактивної води з "Фукусіми" у море Сеул планує задіяти міжнародні суди. Різко негативно проти планів Японії виступив також Китай.

Потужний землетрус знеструмив низку регіонів Японії

Потужний землетрус знеструмив низку регіонів Японії 13.02.2021

Землетрус магнітудою понад 7 балів стався в суботу в Тихому океані поблизу узбережжя Японії. Повідомляється про десятки поранених і майже мільйон знеструмлених осель.
Витік ракетного палива? Що насправді сталося на Камчатці

Витік ракетного палива? Що насправді сталося на Камчатці 06.10.2020

Витік ракетного палива, розлив нафтопродуктів або природна аномалія? Причини екологічної катастрофи на Камчатці поки що незрозумілі. Екологи та місцеві активісти поділилися з DW спостереженнями.
Референдум: Нова Каледонія хоче залишитися у складі Франції

Референдум: Нова Каледонія хоче залишитися у складі Франції 04.10.2020

На архіпелазі Нова Каледонія удруге провели референдум про незалежність від Франції. Противники відділення перемогли з результатом у 53 відсотки. Еммануель Макрон висловив "глибоку вдячність" новокаледонцям.
У Німеччині тестують плавучий вітрогенератор для глибоких морів

У Німеччині тестують плавучий вітрогенератор для глибоких морів 10.06.2020

Нова технологія для відновлюваної енергетики - німецькі компанії хочуть значно розширити можливості спорудження морських вітропарків. План випробувань: озеро, Балтика, Китай.
Потужний землетрус на Філіппінах: є жертви

Потужний землетрус на Філіппінах: є жертви 15.12.2019

Унаслідок потужних підземних поштовхів постраждав філіппінський острів Мінданао. Повідомляється про щонайменше одну загиблу та більше десяти поранених.

У колишній німецькій колонії Бугенвіль проголосували за незалежність від Папуа-Нової Гвінеї

У колишній німецькій колонії Бугенвіль проголосували за незалежність від Папуа-Нової Гвінеї 11.12.2019

Переважна більшість жителів тихоокеанського острова Бугенвіль проголосувала на референдумі за незалежність. Колись цей острів був німецькою колонією, пізніше став частиною Папуа-Нової Гвінеї.
У колишній німецькій колонії проводять референдум про незалежність

У колишній німецькій колонії проводять референдум про незалежність 23.11.2019

Жителі тихоокеанського острова Бугенвіль, який колись був німецькою колонією, а зараз є частиною Папуа-Нової Гвінеї, голосують на референдумі про його незалежність. Голосування триватиме два тижні.
Жертвами тайфуну Хагібіс в Японії стало двоє людей, ще 10 осіб зникли безвісти

Жертвами тайфуну "Хагібіс" в Японії стало двоє людей, ще 10 осіб зникли безвісти 12.10.2019

Понад 4,4 мільйона людей змушені евакуюватися через тайфун "Хагібіс", що став найпотужнішим у Японії за останні 60 років.
Перу сколихнув потужний землетрус

Перу сколихнув потужний землетрус 26.05.2019

Сила підземних поштовхів сягала 8,0 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр залягав на глибині 110-140 кілометрів, повідомляють сейсмологи.
Землетрус на Філіппінах: щонайменше 15 загиблих

Землетрус на Філіппінах: щонайменше 15 загиблих 23.04.2019

Землетрус неподалік від столиці Філіппін Маніли зруйнував багато будівель. Рятувальники вже витягли з-під руїн 15 тіл.
Австралія вивозить останніх дітей із суперечливих таборів для біженців

Австралія вивозить останніх дітей із суперечливих таборів для біженців 03.02.2019

Останні четверо дітей, які мешкали у таборі для біженців на острові Науру, будуть відправлені до США, повідомив прем'єр Австралії. Країну багаторазово критикували за ізоляцію біженців на віддалених островах.
Країна Тонга два тижні була відрізана від інтернету - тепер вона знову онлайн

Країна Тонга два тижні була відрізана від інтернету - тепер вона знову онлайн 03.02.2019

Через розрив підводного кабелю королівство Тонга в Океанії було два тижні відрізано від всесвітньої мережі. В країні не здійснювались грошові перекази та була паралізована туристична галузь.
На Францію подали до суду через ядерні випробування в Тихому океані

На Францію подали до суду через ядерні випробування в Тихому океані 10.10.2018

На Францію подали позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі через ядерні випробування у Французькій Полінезії.
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