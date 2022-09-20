Як тайфун "Нанмадол" паралізував Японію
Потужний тайфун "Нанмадол" пронісся частиною Японії, залишаючи по собі руйнування й шкоду. Стихійне лихо зачепило мільйони людей. Влада повідомляє про загиблих і поранених.
Украй небезпечний тайфун
18 вересня по японському острову Кюсю вдарив тайфун "Нанмадол". Хоч це був уже 14-й тайфун цього сезону, але він став найнебезпечнішим. Швидкість вітру буревію сягала до 234 кілометрів на годину, тож фахівці класифікували його як украй небезпечний. Буревій приніс з собою величезні обсяги опадів і загрозливо високі хвилі. Влада оголосила попередження п'ятого - найвищого рівня.
Паралізовано транспортне сполучення
Через украй високий рівень небезпеки японська влада призупинила на кілька днів у низці префектур залізничне та авіасполучення, а також рух громадського транспорту. Тож залізничні вокзали й станції позакривали.
Підтоплено значні площі
Унаслідок рясних злив підтопленими виявилися значна частина земель, у тому числі сільськогосподарських угідь. Місцями за день випала місячна норма опадів. На фото - підтоплені землі поблизу містечка Сінтомі префектури Міядзакі.
Сотні тисяч домівок без світла й електрики
За даними японської влади, внаслідок стихійного лиха на острові Кюсю без струму залишилося близько 130 тисяч домогосподарств. Багато об'єктів енергоінфраструктури теж виявилися підтопленими.
Загроза для будівель та їхніх мешканців
У розташованому в префектурі Кагосіма місті Ідзумі ураган зірвав дах середньої школи та повалив його на сусідні будинки. Раніше японські метеорологи застерігали, що в префектурах Кагосіма та Міядзакі можливе обвалення будинків. Влада закликала близько семи мільйонів людей пересидіти негоду в стабільних будівлях.
Масштабні зсуви ґрунту
Рясні зливи, які приніс із собою тайфун "Нанмадол", подекуди спричинили зсуви ґрунту. На фото - загін рятувальників та військових, що прийшли їм на допомогу, намагається відшукати можливих постраждалих під прошарками землі після масивного зсуву в місті Мімата префектури Міядзакі.
Величезні маси води
Той обсяг води, який вилив буревій на Кюсю, перетворив невеличкі річки в бурхливі та вкрай небезпечні потоки, що зносять усе на своєму шляху. Відомо як мінімум про одного загиблого, який потонув у власній автівці. На фото - розбухла від води річка Сендай у префектурі Тотторі. Зазвичай - це спокійна гірська річечка.
Негода пішла, а наслідки лишилися
Як повідомили 20 вересня японські метеорологи, тропічний буревій вийшов у Тихий океан біля північного узбережжя Японії. Влада оголосила поетапне відновлення роботи транспортних служб. От лише наслідки негоди доведеться усувати ще довго. Для декого буревій став фатальним: вже відомо про щонайменше двох загиблих і понад 110 поранених унаслідок негоди. Ще одна особа вважається зниклою безвісти.