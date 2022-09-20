Той обсяг води, який вилив буревій на Кюсю, перетворив невеличкі річки в бурхливі та вкрай небезпечні потоки, що зносять усе на своєму шляху. Відомо як мінімум про одного загиблого, який потонув у власній автівці. На фото - розбухла від води річка Сендай у префектурі Тотторі. Зазвичай - це спокійна гірська річечка.