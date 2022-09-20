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Війна Росії проти України
Щоденник війни
8 фото
Природа й екологіяЯпонія
Клаудія Ден | Валерій Сааков
20 вересня 2022 р.
https://www.dw.com/uk/ak-tajfun-nanmadol-paralizuvav-aponiu/g-63184859
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Топтема

Валерій Залужний

Залужний про мобілізацію: Знищимо всіх, хто прийде зі зброєю

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32 хв. тому
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