 Південна Корея і Китай виступили проти злиття у море радіоактивної води з ″Фукусіми″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Південна Корея і Китай виступили проти злиття у море радіоактивної води з "Фукусіми"

Для запобігання зливу радіоактивної води з "Фукусіми" у море Сеул планує задіяти міжнародні суди. Різко негативно проти планів Японії виступив також Китай.

Радіоактивна вода, що зберігається на території АЕС Фукусіма

Радіоактивна вода, що зберігається на території АЕС "Фукусіма"

Південна Корея через міжнародні суди має намір перешкодити планам Японії злити у море понад один мільйон тонн радіоактивної води зі зруйнованої АЕС "Фукусіма". Південнокорейський президент Мун Чже Ін у середу, 14 квітня, доручив уряду в Сеулі розглянути можливість вжиття відповідних юридичних заходів.

Напередодні, 13 квітня, Японія оголосила про намір у 2022 році здійснити злив у море радіоактивної води з "Фукусіми" після її фільтрації. Це викликало різко негативну реакцію з боку сусідніх Південної Кореї, Китаю та Тайваню. Зокрема, до МЗС Південної Кореї для надання пояснень був викликаний посол Японії в країні, інформує Reuters.

Читайте також: Японія зіллє радіоактивну воду з АЕС "Фукусіма" у море

Мун Чже Ін повідомив, що його країна може звернутися до Міжнародного суду з морського права в Гамбурзі. "Не можу не відзначити, що є безліч сумнівів (щодо рішення Японії. - Ред.) з огляду на географічну близькість Південної Кореї до Японії", - наголосив він.

Протести під посольством та консульствами Японії

Міністерство закордонних справ у Сеулі також повідомило, що висловило свої сумніви адміністрації США після того, як та оголосила плани Японії "прозорими" і такими, що відповідають міжнародним стандартам у сфері безпеки.

У середу у Сеулі відбулася низка акцій протесту за участі місцевих політиків, екологічних активістів та рибалок. Невдоволені планами Токіо прийшли також під стіни посольства Японії у Південній Кореї в Сеулі, а також під японські консульства у кількох інших містах.

Читайте також: У Японії почали вилучати ядерне паливо зі зруйнованої АЕС у Фукусімі

Своєю чергою, у середу МЗС Китаю заявило, що злиття з "Фукусіми" радіоактивних відходів у море створить прецедент. "Світовий океан не є смітником для Японії, Тихий океан не є каналізацією Японії", - заявив речник МЗС КНР. За його словами, Японія не має права змусити решту світу заплатити за те, яким чином Токіо розпоряджається власною радіоактивною водою.

Дивитись відео 01:44

Атомна енергетика може врятувати клімат? (11.03.2021)

Також за темою

Erdbeben Japan Präfektur Fukushima | Atomkraftwerk Daiichi

Аварія на АЕС у Фукусімі: як живуть люди десять років потому 11.03.2021

Видимих ​​ознак катастрофи, що сталася у Фукусімі майже не залишилося. Але частина території, як і раніше, забруднена, а десятки тисяч жителів досі не повернулися до своїх домівок.

Symbolbild NATO - Ukraine | Stoltenberg in Kiew

Столтенберг висунув ідею створення "глобального НАТО" 13.07.2020

НАТО є насамперед політичним союзом, наголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Реклама

Докладно

Протест під стінами ОАСК з вимогою звільнення судді Вовка

ОАСК ліквідовують

Про очікувані зміни - у матеріалі DW.  

Смартфон із логотипом Coinbase та монети з логотипами криптовалют біткоїн та етереум

Криптомайданчик вийшов на біржу на хвилі біткоїн-буму

Завдяки дедалі більшому попиту на криптовалюти на кшталт біткоїна біржа з її продажу Coinbase сама вийшла на біржу.  