Південна Корея і Китай виступили проти злиття у море радіоактивної води з "Фукусіми"

Південна Корея через міжнародні суди має намір перешкодити планам Японії злити у море понад один мільйон тонн радіоактивної води зі зруйнованої АЕС "Фукусіма". Південнокорейський президент Мун Чже Ін у середу, 14 квітня, доручив уряду в Сеулі розглянути можливість вжиття відповідних юридичних заходів.

Напередодні, 13 квітня, Японія оголосила про намір у 2022 році здійснити злив у море радіоактивної води з "Фукусіми" після її фільтрації. Це викликало різко негативну реакцію з боку сусідніх Південної Кореї, Китаю та Тайваню. Зокрема, до МЗС Південної Кореї для надання пояснень був викликаний посол Японії в країні, інформує Reuters.

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Мун Чже Ін повідомив, що його країна може звернутися до Міжнародного суду з морського права в Гамбурзі. "Не можу не відзначити, що є безліч сумнівів (щодо рішення Японії. - Ред.) з огляду на географічну близькість Південної Кореї до Японії", - наголосив він.

Протести під посольством та консульствами Японії

Міністерство закордонних справ у Сеулі також повідомило, що висловило свої сумніви адміністрації США після того, як та оголосила плани Японії "прозорими" і такими, що відповідають міжнародним стандартам у сфері безпеки.

У середу у Сеулі відбулася низка акцій протесту за участі місцевих політиків, екологічних активістів та рибалок. Невдоволені планами Токіо прийшли також під стіни посольства Японії у Південній Кореї в Сеулі, а також під японські консульства у кількох інших містах.

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Своєю чергою, у середу МЗС Китаю заявило, що злиття з "Фукусіми" радіоактивних відходів у море створить прецедент. "Світовий океан не є смітником для Японії, Тихий океан не є каналізацією Японії", - заявив речник МЗС КНР. За його словами, Японія не має права змусити решту світу заплатити за те, яким чином Токіо розпоряджається власною радіоактивною водою.