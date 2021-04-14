Мун Чже Ін - південнокорейський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мун Чже Ін".

Мун Чже Ін був президентом Південної Кореї з травня 2017-го до травня 2022 року. Мун Чже Ін став президентом Південної Кореї внаслідок перемоги на дострокових президентських виборах. 2012-го року він уже боровся за президентську посаду, однак тоді програв своїй суперниці Пак Кин Хе. Ліволіберальний політик виступає за зменшення напруги у відносинах з Північною Корею. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.