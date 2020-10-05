Витік ракетного палива? Що насправді сталося на Камчатці

Причини екологічної катастрофи, яка сталася на початку жовтня на Камчатці, досі залишаються незрозумілими. Поки місцева влада намагається заспокоїти населення повідомленнями про те, що у пробах піску та води аномалій не виявлено, екологи та активісти серйозно стурбовані ситуацією.

Про що розповіли камчатські серфінгісти

Про викид невідомих речовин на популярному серед серфінгістів та туристів Халактирському пляжі стало відомо у перших числах жовтня, коли місцеві жителі почали знаходити там трупи морських тварин. Однак, за словами засновника камчатської школи серфінгу Snow Wave Антона Морозова, він та інструктори школи вже близько 8-10 вересня після перебування у воді почали відчувати дивні симптоми: "Змутніння, сухість, сильний біль та відчуття плівки на очах, свербіж у тілі". Після виходу з води у серфінгістів дерло в горлі, набрякали та сідали зв'язки. За спостереженнями Антона та його друзів, цими днями змінився і смак океану: він став "гірким, не соленим, зовсім незвичним".

Читайте також: Чому китів і дельфінів викидає на берег

На Халактирському пляжі Антон займається серфінгом уже 15 років і ніколи раніше не спостерігав нічого подібного. Під час перших неприємних симптомів ні в кого не виникло підозри, що справа може бути в океані, каже він у розмові з DW. "Думали, що це якась інфекція, реакція на сонце чи щось інше", - згадує він. Однак до 20 вересня "люди почали блювати", у декого підвищилася температура.

Камчатські серфінгісти першими помітили в себе дивні симптоми

У середині вересня, після шторму, вздовж берега на багато кілометрів стало чітко видно якусь зелену рідину, каже Морозов. Серфінгісти та місцеві жителі повідомили про аномалію губернаторові Камчатського краю, і влада організувала збір проб води. У підсумку було встановлено, що у воді перевищений вміст фенолів та нафтопродуктів. "Зараз нам кажуть, що це нормально, це шторм", - розповідає Морозов. При цьому він та інші активісти надалі знаходять на березі мертвих жителів морського дна - переважно морських зірок, їжаків та інших дрібних представників фауни.

Влада Камчатки не знайшла на пляжі "нічого нестандартного"

3 жовтня місцева влада виклала в інтернет відео, на якому відсутні видимі ознаки забруднення води та трупи тварин. "Візуальні дослідження не демонструють нічого незвичайного та нестандартного: жодних мертвих морських тварин, викинутої риби", - йдеться в пості, опублікованому на сторінці уряду Камчатського краю в Instagram 5 жовтня. Користувачі соцмереж відреагували на публікацію роліка припущенням, що пляж перед зйомками навмисно розчистили.

Читайте також: Спорт і довкілля: що вивчають на першій у Німеччині кафедрі екології спорту

Аби розібратися в ситуації та оцінити можливі наслідки для природи регіону, на Камчатку вирушила експедиція міжнародної природоохоронної організації Greenpeace Russia. Експерти прибули до регіону 5 жовтня та одразу ж взялися за дослідження.

Версія про витік ракетного палива

На думку камчатського науковця Дмитря Лісіцина, голови організації "Екологічна вахта Сахаліну", ймовірна причина того, що сталося, - це витік простроченого ракетного палива, яке з 1998 року зберігається на військовому полігоні Радигіно. Він розташований приблизно за десять кілометрів від Халактирського пляжу на схилі вулкану Козельський, і від нього йде схил вулкану вниз до Тихого океану.

Серед мертвих тварин, яких знайшли на пляжі на Камчатці, морські зірки та їжаки

У розмові з DW Лісіцин розповів, що поблизу полігону є численні русла тимчасових водотоків, які наповнюються водою, коли йдуть сильні дощі. "Якраз 9 вересня прийшов циклон, був сильний дощ, і велика кількість води стікала схилом вулкана у море. Дуже ймовірно, що це заховання дало проточину, можливо, зруйнувалися ємності, і велику кількість ракетного палива змило в море", - каже він.

Читайте також: Зміна клімату - тропічні манго, авокадо та лічі з Європи

Натомість версія про розлив нафтопродуктів Лісіцину видається малоймовірною. "Той факт, що загинули навіть тварини, середовищем проживання яких є дно океану, каже про те, що отруєно було всю товщу води. Такого не спостерігається під час розливу нафтопродуктів, - підкреслює експерт. - Нафтопродукти легші за воду та утворюють плівку на поверхні. До того ж, вони не настільки токсичні, щоб убити стільки тварин".

Оцінка Greenpeace

Версія про витік ракетного палива на військовому полігоні видається переконливою і серфінгісту Морозову. "Поки що ми не можемо цього довести, але думаємо, що це так", - каже він. За його оцінкою, з початку вересня на Халактирському пляжі встигли побувати близько 200 людей. Усі вони, можливо, наразили своє здоров'я на серйозний ризик. "Що буде з нашим організмом, океаном, його мешканцями, незрозуміло", - каже активіст. За його словами, зараз океан справді виглядає так, "начебто все в порядку", але скарги людей на те, що в них щипає очі та пече в горлі, так і не припинилися.

Влада Камчатки каже, що не знайшла в пробах нічого аномального

На думку експертки Greenpeace Russia Олени Сакірко, жодна з наявних версій поки що не має під собою достатньо доказів. "Інформації у соцмережах дуже багато, але ми хочемо отримати свої дані", - підкреслює вона в розмові з DW. За її словами, "витік ракетного палива - це можливо, але можливе і токсичне забруднення з якихось інших причин".

У російському відділенні Greenpeace вважають найбільш імовірною техногенну причину. "Імовірно, стався злив якоїсь речовини. Що це була за речовина, звідки вона взялася, ми поки що сказати не можемо", - каже Сакірко.

Від відвідування Халактирського пляжу рекомендували утриматися

5 жовтня керівниця "Росспоживнагляду" Камчатського краю Яна Господарик повідомила, що у базі її відомства перебувають близько 80 проб води, піску та останків морських тварин, вісім із яких були відправлені для аналізів до Москви та ще 11 - до Владивостока. При цьому, як заявила Господарик, у тих пробах, які "Росспоживнагляд" Камчатського краю дослідив самостійно, "жодних перевищень гігієнічних нормативів" зафіксовано не було.

Пізніше того самого дня уряд регіону, не спростовуючи попереднього повідомлення про відсутність аномалій у пробах, рекомендував туристам та жителям краю утриматися від відвідування Халактирського пляжу.

Дивитись відео 01:08 Поділитись Загадкова загибель сотень китів біля берегів Тасманії (24.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ivZB Загадкова загибель сотень китів біля берегів Тасманії (24.09.2020)