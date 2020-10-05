Витік ракетного палива? Що насправді сталося на Камчатці

Витік ракетного палива, розлив нафтопродуктів або природна аномалія? Причини екологічної катастрофи на Камчатці поки що незрозумілі. Екологи та місцеві активісти поділилися з DW спостереженнями.
Причини екологічної катастрофи, яка сталася на початку жовтня на Камчатці, досі залишаються незрозумілими. Поки місцева влада намагається заспокоїти населення повідомленнями про те, що у пробах піску та води аномалій не виявлено, екологи та активісти серйозно стурбовані ситуацією.
Про викид невідомих речовин на популярному серед серфінгістів та туристів Халактирському пляжі стало відомо у перших числах жовтня, коли місцеві жителі почали знаходити там трупи морських тварин. Однак, за словами засновника камчатської школи серфінгу Snow Wave Антона Морозова, він та інструктори школи вже близько 8-10 вересня після перебування у воді почали відчувати дивні симптоми: "Змутніння, сухість, сильний біль та відчуття плівки на очах, свербіж у тілі". Після виходу з води у серфінгістів дерло в горлі, набрякали та сідали зв'язки. За спостереженнями Антона та його друзів, цими днями змінився і смак океану: він став "гірким, не соленим, зовсім незвичним".
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На Халактирському пляжі Антон займається серфінгом уже 15 років і ніколи раніше не спостерігав нічого подібного. Під час перших неприємних симптомів ні в кого не виникло підозри, що справа може бути в океані, каже він у розмові з DW. "Думали, що це якась інфекція, реакція на сонце чи щось інше", - згадує він. Однак до 20 вересня "люди почали блювати", у декого підвищилася температура.
У середині вересня, після шторму, вздовж берега на багато кілометрів стало чітко видно якусь зелену рідину, каже Морозов. Серфінгісти та місцеві жителі повідомили про аномалію губернаторові Камчатського краю, і влада організувала збір проб води. У підсумку було встановлено, що у воді перевищений вміст фенолів та нафтопродуктів. "Зараз нам кажуть, що це нормально, це шторм", - розповідає Морозов. При цьому він та інші активісти надалі знаходять на березі мертвих жителів морського дна - переважно морських зірок, їжаків та інших дрібних представників фауни.
3 жовтня місцева влада виклала в інтернет відео, на якому відсутні видимі ознаки забруднення води та трупи тварин. "Візуальні дослідження не демонструють нічого незвичайного та нестандартного: жодних мертвих морських тварин, викинутої риби", - йдеться в пості, опублікованому на сторінці уряду Камчатського краю в Instagram 5 жовтня. Користувачі соцмереж відреагували на публікацію роліка припущенням, що пляж перед зйомками навмисно розчистили.
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Аби розібратися в ситуації та оцінити можливі наслідки для природи регіону, на Камчатку вирушила експедиція міжнародної природоохоронної організації Greenpeace Russia. Експерти прибули до регіону 5 жовтня та одразу ж взялися за дослідження.
На думку камчатського науковця Дмитря Лісіцина, голови організації "Екологічна вахта Сахаліну", ймовірна причина того, що сталося, - це витік простроченого ракетного палива, яке з 1998 року зберігається на військовому полігоні Радигіно. Він розташований приблизно за десять кілометрів від Халактирського пляжу на схилі вулкану Козельський, і від нього йде схил вулкану вниз до Тихого океану.
У розмові з DW Лісіцин розповів, що поблизу полігону є численні русла тимчасових водотоків, які наповнюються водою, коли йдуть сильні дощі. "Якраз 9 вересня прийшов циклон, був сильний дощ, і велика кількість води стікала схилом вулкана у море. Дуже ймовірно, що це заховання дало проточину, можливо, зруйнувалися ємності, і велику кількість ракетного палива змило в море", - каже він.
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Натомість версія про розлив нафтопродуктів Лісіцину видається малоймовірною. "Той факт, що загинули навіть тварини, середовищем проживання яких є дно океану, каже про те, що отруєно було всю товщу води. Такого не спостерігається під час розливу нафтопродуктів, - підкреслює експерт. - Нафтопродукти легші за воду та утворюють плівку на поверхні. До того ж, вони не настільки токсичні, щоб убити стільки тварин".
Версія про витік ракетного палива на військовому полігоні видається переконливою і серфінгісту Морозову. "Поки що ми не можемо цього довести, але думаємо, що це так", - каже він. За його оцінкою, з початку вересня на Халактирському пляжі встигли побувати близько 200 людей. Усі вони, можливо, наразили своє здоров'я на серйозний ризик. "Що буде з нашим організмом, океаном, його мешканцями, незрозуміло", - каже активіст. За його словами, зараз океан справді виглядає так, "начебто все в порядку", але скарги людей на те, що в них щипає очі та пече в горлі, так і не припинилися.
На думку експертки Greenpeace Russia Олени Сакірко, жодна з наявних версій поки що не має під собою достатньо доказів. "Інформації у соцмережах дуже багато, але ми хочемо отримати свої дані", - підкреслює вона в розмові з DW. За її словами, "витік ракетного палива - це можливо, але можливе і токсичне забруднення з якихось інших причин".
У російському відділенні Greenpeace вважають найбільш імовірною техногенну причину. "Імовірно, стався злив якоїсь речовини. Що це була за речовина, звідки вона взялася, ми поки що сказати не можемо", - каже Сакірко.
5 жовтня керівниця "Росспоживнагляду" Камчатського краю Яна Господарик повідомила, що у базі її відомства перебувають близько 80 проб води, піску та останків морських тварин, вісім із яких були відправлені для аналізів до Москви та ще 11 - до Владивостока. При цьому, як заявила Господарик, у тих пробах, які "Росспоживнагляд" Камчатського краю дослідив самостійно, "жодних перевищень гігієнічних нормативів" зафіксовано не було.
Пізніше того самого дня уряд регіону, не спростовуючи попереднього повідомлення про відсутність аномалій у пробах, рекомендував туристам та жителям краю утриматися від відвідування Халактирського пляжу.