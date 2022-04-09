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Тероризм

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тероризм".

Тероризм - використання насильства заради досягнення політичних, релігійних або іделогічних цілей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія акредитувала дипломата від руху Талібан

Росія акредитувала дипломата від руху "Талібан" 09.04.2022

Рух "Талібан", який має контроль над Афганістаном, надіслав до Москви тимчасово повіреного у своїх справах. Жодна інша країна не дала акредитації представникам "Талібану". У самій РФ цей рух визнано забороненим.
У Саудівській Аравії за день стратили 81 людину

У Саудівській Аравії за день стратили 81 людину 13.03.2022

Кількість страчених у Саудівській Аравії 12 березня виявилася вищою, ніж за весь 2021 рік. Усіх страчених, за даними місцевих ЗМІ, звинувачували у зв'язках із терористичними організаціями.

Ядерний тероризм Росії: чи загрожує захоплення АЕС в Україні ядерною катастрофою? (11.03.2022) 11.03.2022

Російські військові захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Персонал станцій продовжує працювати під дулами кулеметів. За даними "Енергоатому", ЧАЕС знеструмлено. Чим це небезпечно? І що буде, якщо АЕС знову потраплять під обстріли?

Петро Порошенко: У нас є унікальний шанс зупинити Путіна (10.03.2022) 10.03.2022

Петро Порошенко вважає, що атаки російських військ на мирне населення України - це геноцид і тероризм божевільного Путіна. В інтерв'ю DW п'ятий президент України поділився своїми міркуваннями щодо мирних переговорів та очікуваннями від Заходу у війні з Росією.
Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі

Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі 30.01.2022

Росія "озброює" бойовиків ПВК Вагнера, які "грабують" Малі, заявив глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан.
СБУ заявила про ліквідацію осередку Ісламської держави у Києві

СБУ заявила про ліквідацію осередку "Ісламської держави" у Києві 16.12.2021

У Києві припинено діяльність осередку терористичного угруповання "Ісламська держава", повідомила Служба безпеки України. Серед учасників - п'ять громадян Росії.

Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені

Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені 21.11.2021

Одна людина загинула і четверо дістали поранень внаслідок атаки двох терористів у Старому місті в Єрусалимі. Раніше озброєний ножем 16-річний підліток напав на двох співробітників прикордонної поліції Ізраїлю.
Напад на шпиталь у Кабулі: десятки загиблих

Напад на шпиталь у Кабулі: десятки загиблих 02.11.2021

У найбільшому військовому шпиталі в центрі Кабула пролунали вибухи й стрілянина. Дані про загиблих і постраждалих різняться, відповідальність за скоєне на себе ніхто не взяв.
Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда

Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда 16.10.2021

На честь жорстоко вбитого рік тому вчителя Самюеля Паті буде перейменована площа перед будівлею Сорбонни, яка є центром Паризького університету.
ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Кандагарі

ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Кандагарі 16.10.2021

Терористи-смертники вчинили теракт у мечеті афганського міста Кандагар, унаслідок якого понад сорок людей загинули, десятки отримали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".
Вугільна справа Медведчука: тероризм чи все легально?

Вугільна справа Медведчука: "тероризм" чи "все легально"? 14.10.2021

Через закупівлю у 2014-2015 роках вугілля в "Л/ДНР" правоохоронці обвинувачують Віктора Медведчука у державній зраді і сприянні тероризму. Депутат наголошує, що все було легально. DW вивчила деталі справи.
Суд призначив Віктору Медведчуку новий домашній арешт

Суд призначив Віктору Медведчуку новий домашній арешт 12.10.2021

Лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку призначили новий домашній арешт у справі про держзраду та сприяння терористичній діяльності через торгівлю вугіллям. Він уже перебуває під домашнім арештом в іншій кримінальній справі.
США вперше провели переговори з талібами після захоплення ними влади

США вперше провели переговори з талібами після захоплення ними влади 11.10.2021

На переговорах США і "Талібану" йшлося про безпеку, тероризм, безпечний виїзд з Афганістану й гуманітарну допомогу.
Ісламська держава взяла відповідальність за теракти проти Талібану

"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракти проти "Талібану" 20.09.2021

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за серію нападів на бійців Талібану у афганському місті Джелалабад.
У Хагені на заході Німеччини запобігли теракту в синагозі

У Хагені на заході Німеччини запобігли теракту в синагозі 16.09.2021

Поліція на заході Німеччини повідомила про затримання чотирьох осіб, зокрема 16-річного підлітка, яких підозрюють у плануванні теракту в синагозі Хагена.
Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео)

Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео) 13.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників там навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.

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