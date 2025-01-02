Теракт у Новому Орлеані: коли авто використовується як зброя

Наїзд на натовп у Новому Орлеані - ще один випадок у довгому переліку, коли транспортні засоби використовувалися як зброя. За останні місяці подібні напади сталися в Німеччині та Китаї.

1 січня 2025 року, Новий Орлеан, США

Автомобіль в'їхав у натовп, який святкував прихід нового року у Новому Орлеані, приблизно о 3.15 ранку. 15 людей загинули та десятки отримали поранення. ФБР кваліфікувало інцидент як терористичний напад. Водія застрелили під час перестрілки невдовзі після нападу.

20 грудня 2024 року, Магдебург, Німеччина

П'ятеро людей загинули і понад 200 отримали поранення, коли чоловік на орендованому позашляховику в'їхав на різдвяний ярмарок на сході Німеччини. Підозрюваного, 50-річного лікаря із Саудівської Аравії, який у минулому висловлював антимусульманські погляди і підтримував ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН), затримали на місці події.

Чорний позашляховик, який був використаний як зброя під час нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі 20 грудня 2024 року Фото: Axel Schmidt/REUTERS

11 листопада 2024 року, Чжухай, Китай

62-річний водій на невеликому позашляховику в'їхав у групу людей, які тренувалися на спортивному майданчику на півдні Китаю. Цей інцидент став найжахливішим масовим вбивством в країні за багато років: щонайменше 35 людей загинули, 43 людини зазнали поранень. Влада повідомила, що нападник був розлючений через своє розлучення, але не надала жодних подробиць щодо його мотивів. Чоловік був заарештований, в грудні його засудили до смертної кари.

6 червня 2021 року, Лондон (Онтаріо), Канада

Чотирьох членів мусульманської родини, що вийшли на прогулянку в канадському місті Лондон у провінції Онтаріо, збив нападник на пікапі. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав інцидент "терористичною атакою на ґрунті ненависті". 23-річного білого націоналіста, який скоїв злочин, засудили до довічного ув'язнення.

23 квітня 2018 року, Торонто, Канада

25-річний канадець на орендованому фургоні в'їхав у групу пішоходів, переважно жінок, на головній вулиці Торонто. Десять людей загинули, 16 отримали поранення. Злочинець стверджував, що був членом онлайн-спільноти сексуально розчарованих чоловіків. Він був засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення через 25 років.

31 жовтня 2017 року, Нью-Йорк, США

Громадянин Узбекистану вбив вісьмох людей і поранив дванадцятьох, коли виїхав на орендованому пікапі на велосипедну доріжку в Нью-Йорку. До таких дій його підштовхнув заклик "Ісламської держави". Його засудили до восьми довічних ув'язнень поспіль і ще додатково до 260 років тюрми.

17 серпня 2017 року, Барселона, Іспанія

Чоловік в'їхав на фургоні в людей на переповненій набережній Лас-Рамблас у Барселоні. Загинули 14 людей, багато хто отримав поранення. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Невдовзі після цього члени ІД здійснили подібний напад у курортному місті Камбрільс, після чого їх застрелила поліція. Виконавець нападу на бульварі Лас-Рамблас був застрелений поліцією 21 серпня після кількох днів переховування.

Траур на бульварі Лас-Рамблас у Барселоні після нападу з використанням авто, в результаті якого загинули 14 людей Фото: Reuters/S. Vera

12 серпня 2017 року, Шарлотсвілл, США

Білий расист навмисно в'їхав на своєму автомобілі в групу демонстрантів, які протестували проти мітингу, організованого спілкою "Об'єднаймо правих". Одна жінка загинула, багато людей отримали поранення. Винуватця засудили до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Березень-червень 2017 року, Лондон, Велика Британія

2017 рік ознаменувався серією нападів на автомобілі в столиці Великої Британії. 22 березня 52-річний громадянин Великобританії в'їхав на позашляховику в натовп на Вестмінстерському мосту, вбивши чотирьох людей, а потім зарізав поліцейського. Злочинець, новонавернений ісламіст, заявив, що веде джихад як помсту за військові дії Заходу в мусульманських країнах. Його застрелила поліція.

3 червня троє ісламістських нападників переїхали на фургоні пішоходів на Лондонському мосту, а потім нанесли ножові поранення людям на Боро-маркеті. Загинуло вісім осіб. Поліція застрелила нападників.

Пізніше того ж місяця, 19 червня, 47-річний чоловік з ультраправими поглядами в'їхав на фургоні в групу вірян біля мечеті в лондонському районі Фінсбері-Парк. Одна людина загинула, ще 15 отримали поранення.

20 січня 2017 року, Мельбурн, Австралія

Шестеро людей загинули та понад 30 отримали поранення, коли опівдні автомобіль в'їхав на пішохідну вулицю в другому за величиною місті Австралії. Винуватець, за даними поліції, перебував у стані психозу, викликаного наркотиками.

19 грудня 2016 року, Берлін, Німеччина

Шукач притулку з Тунісу, якому відмовили у Німеччині, в'їхав на викраденій вантажівці на різдвяний ярмарок у Берліні. Внаслідок цього загинуло 13 людей, десятки отримали поранення. Злочинець був убитий через кілька днів у перестрілці з поліцією в Італії. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Вантажівка, на якій злочинець в'їхав на різдвяний ярмарок у Берліні в 2016 році Фото: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

14 липня 2016 року, Ніцца, Франція

Громадянин Франції, який народився в Тунісі, проїхав на орендованій вантажівці майже два кілометри вздовж набережної в Ніцці, заповненої туристами. Напад, що стався в день національного свята у Франції, забрав життя 86 людей, що зробило його найсмертоноснішим актом такого роду.