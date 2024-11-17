Напад на коледж в Китаї: восьмеро вбитих, 17 поранених

Китай знову сколихнув випадок насильства в коледжі на сході країни. Колишній студент вдався до різанини з мотиву помсти за нескладені випускні іспити, вбивши вісьмох людей.

Колишній студент влаштував різанину в професійному коледжі мистецтв і технологій в провінції Цзянсу, що на сході Китаю, убивши вісім людей і поранивши ще 17. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на поліцію в неділю, 17 листопада.

За даними правоохоронців міста Ісін, де розташовано коледж, 21-річний нападник мав випуститися з навчального закладу цього року, але не зміг скласти фінальні іспити. Його затримали на місці злочину. Чоловік визнав провину, назвавши мотивом своїх дій помсту, вказали у поліції.

Країна ще не встигла оговтатися від наймасштабнішого нападу за десятиліття, що трапився 11 листопада у місті Чжухай у провінції Гуандун. 62-річний чоловік на позашляховику в'їхав у натовп на території спортивного центру, вбивши 35 людей та поранивши ще 43. Імовірним мотивом нападника стало невдоволення поділом майна після розлучення. 16 листопада йому висунули звинувачення. Як зауважує агенція, в обох випадках підозрювані вдалися до насильства на тлі економічних проблем.

У Китаї зростає кількість нападів на громадських місцях

Цього року в Китаї було зафіксовано щонайменше шість резонансних ножових нападів. Так, у вересні злочинець із ножем напав на відвідувачів супермаркету у передмісті Шанхаю, тоді загинули троє людей, 15 отримали поранення. У жовтні біля будівлі початкової школи в Пекіні 50-річний чоловік поранив ножем п'ятьох людей, зокрема трьох дітей.

На тлі ескалації насильства у мережі широко обговорюють ментальний стан населення КНР, яке піддається жорсткій цензурі з боку влади. Експерти вказують на спільні риси в нещодавніх випадках насильства: підозрювані перебували в скрутному становищі та багато з них мали проблеми з психічним здоров'ям.