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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тернопільська область". Тернопільська область – адміністративно-територіальна одиниця України.
Тернопільська область є адміністративно-територіальною одиницею України. Політико-адміністративним центром Тернопільської області є місто Тернопіль. Кількість населення Тернопільської області перевищує один мільйон осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Збудована у мавритано-готичному стилі, гусятинська синагога за 400 років пройшла шлях від молитовного будинку і фортеці до музею та імпровізованої громадської вбиральні. Нині визнану пам'ятку архітектури від остаточного руйнування рятують активісти.
Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Нині місцеві активісти хочуть віддати належне мертвим і історії свого краю.