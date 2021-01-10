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Тернопільська область

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тернопільська область". Тернопільська область – адміністративно-територіальна одиниця України.

Тернопільська область є адміністративно-територіальною одиницею України. Політико-адміністративним центром Тернопільської області є місто Тернопіль. Кількість населення Тернопільської області перевищує один мільйон осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мер Тернополя заявив, що карантин у місті буде посилено

Мер Тернополя заявив, що карантин у місті буде посилено 10.01.2021

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив про посилення протиепідемічних обмежень у обласному центрі. Раніше в місті заявляли, що не посилюватимуть карантин з 8 січня.

Як активісти рятують синагогу, яку вандали перетворили на туалет (02.12.2020) 02.12.2020

Збудована у мавритано-готичному стилі, гусятинська синагога за 400 років пройшла шлях від молитовного будинку і фортеці до музею та імпровізованої громадської вбиральні. Нині визнану пам'ятку архітектури від остаточного руйнування рятують активісти.
Колгосп Комуніст з єврейських надгробків (відео)

Колгосп "Комуніст" з єврейських надгробків (відео) 14.11.2020

Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Репортаж DW.

Колгосп з надгробків: як єврейські пам'ятники на Тернопільщині рятують (14.11.2020) 14.11.2020

Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Нині місцеві активісти хочуть віддати належне мертвим і історії свого краю.
Явка на місцевих виборах в Україні становила 36,88 відсотка - ЦВК

Явка на місцевих виборах в Україні становила 36,88 відсотка - ЦВК 26.10.2020

За уточненими даними Центральної виборчої комісії, на місцевих виборах в Україні проголосували 36,88 відсотка виборців. Найвищою активність виборців була на Західній Україні.
Коронавірус в Україні: 2905 нових випадків за добу, 53 померлих

Коронавірус в Україні: 2905 нових випадків за добу, 53 померлих 15.09.2020

В Україні за останню добу зафіксували 2905 нових випадків зараження коронавірусом, 1267 пацієнтів одужали, 53 людини з коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Тернопільській, Харківській та Одеській областях.
Коронавірус в Україні: рекордні 2438 нових випадків, 48 померлих

Коронавірус в Україні: рекордні 2438 нових випадків, 48 померлих 28.08.2020

В Україні за останню добу зафіксували 2438 нових випадків зараження коронавірусом, 48 людей померли, 866 пацієнтів одужали. Найбільше інфікувань підтвердили у Києві, а також у Харківській і Тернопільській областях.
Коронавірус в Україні: 1670 нових випадків за добу, 36 померлих

Коронавірус в Україні: 1670 нових випадків за добу, 36 померлих 26.08.2020

В Україні за останню добу зафіксували 1670 нових випадків зараження коронавірусом, 36 людей померли, 584 пацієнтів одужали. Найбільше інфікувань підтвердили в Одеській, Харківській, Львівській, Тернопільській областях.
Коронавірус в Україні: за добу виявили 2106 нових випадків

Коронавірус в Україні: за добу виявили 2106 нових випадків 21.08.2020

В Україні за останню добу зафіксували 2106 нових випадків зараження коронавірусом, 23 людини померли, а 637 - одужали. Найбільше інфікувань підтвердили в Чернівецькій, Одеській, Харківській, Львівській областях і Києві.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости 25.06.2020

Західну Україну охопила найбільша повінь з 2008 року. Унаслідок негоди вже загинуло щонайменше троє людей. Подробиці - у фотодобірці DW.
В Україні підтверджено 6 125 випадків COVID-19

В Україні підтверджено 6 125 випадків COVID-19 21.04.2020

За добу 20 квітня в Україні зафіксували ще 415 випадків інфікування коронавірусом. На Тернопільщині через спалах хвороби COVID-19 закрили в'їзд і виїзд із міста Почаїв.
Почаїв закривають на карантин через коронавірус

Почаїв закривають на карантин через коронавірус 21.04.2020

Від ранку 21 квітня в Почаєві закривають для в'їзду й виїзду карантинну зону міста. Про це повідомили у Кременецькій райдержадміністрації.
COVID-19: в Україні четвертий загиблий, кількість інфікованих зросла до 113

COVID-19: в Україні четвертий загиблий, кількість інфікованих зросла до 113 25.03.2020

В Україні від викликаної коронавірусом хвороби COVID-19 загинула четверта людина. Загалом зафіксовано вже 113 випадків інфікування SARS-CoV-2.
У трьох областях України оголошена надзвичайна ситуація через коронавірус

У трьох областях України оголошена надзвичайна ситуація через коронавірус 23.03.2020

З метою запобігання поширенню COVID-19 український уряд запровадив режим надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Уряд України повернув заповіднику комплекс споруд Почаївської лаври

Уряд України повернув заповіднику комплекс споруд Почаївської лаври 28.11.2018

Уряд України повернув комплекс споруд Почаївської лаври до складу Кременець-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.
На Тернопільщині ухвалили мораторій на культурний продукт російською мовою

На Тернопільщині ухвалили мораторій на культурний продукт російською мовою 07.11.2018

Тернопільська обласна рада ухвалила рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту "до повного припинення окупації".
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