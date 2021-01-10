На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тернопільська область". Тернопільська область – адміністративно-територіальна одиниця України.

Тернопільська область є адміністративно-територіальною одиницею України. Політико-адміністративним центром Тернопільської області є місто Тернопіль. Кількість населення Тернопільської області перевищує один мільйон осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.