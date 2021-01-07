Мер Тернополя заявив, що карантин у місті буде посилено

Міський голова Тернополя Сергій Надал оголосив про посилення протиепідемічних обмежень у обласному центрі. Про це Надал написав у неділю, 10 січня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами мера, Кабінет Міністрів України вимагає "дотримання локдауну одночасно в усіх містах України". Водночас він визнав, що на його особисту думку, ситуація з поширенням коронавірусу в Тернополі "не є критичною".

"Ми зробили все, щоб Тернопіль працював із 8 січня в звичайному режимі. Але нашу пропозицію урядом не було підтримано", - пояснив міський голова.

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Надал зазначив, що школи "змушують" перейти на дистанційне навчання до 24 січня, однак дитячі садки буде відкрито. Підприємці можуть працювати лише за умови, якщо їхню діяльність дозволено постановою уряду, пояснив мер міста.

Напередодні Надал повідомив, що поліція почала масово штрафувати підприємців у Тернополі за невиконання вимог посиленого карантину, попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не посилювати карантинні заходи з 8 січня.

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Як повідомлялося, 6 січня в Тернополі відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого було вирішено не посилювати з 8 січня карантин і не запроваджувати жодних додаткових обмежень на території Тернопільської міської територіальної громади.

Раніше Кабмін України вирішив запровадити жорсткий карантин на період 8-24 січня. Рішення є обов'язковим для всієї території України.