 Нове зонування: Київ - у ″жовтій″, Тернопіль - знову в ″червоній″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2020

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Новини

Нове зонування: Київ - у "жовтій", Тернопіль - знову в "червоній"

В Україні з 28 вересня встановлюється нове епідемічне зонування, відповідоно до якого Київ переходить у "жовту" зону, а Тернопіль - знову в "червону".

В Україні оновили епідеміологічне зонування

В Україні оновили епідеміологічне зонування

Державна комісія з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на позачерговому засіданні в четвер, 24 вересня, встановила нове епідемічне зонування в Україні з 28 вересня. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

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"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 28 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ перейшло в "жовту" зону! До "червоної" зони буде віднесено міста Тернопільта Бережани Тернопільської області", - повідомив Немчінов.  Він також зазначив, що такі епідемічні рівні встановили на 14 днів.

Згідоно з епідемічним зонуванням, що набуло чинності з 21 вересня, Київ залишався у "помаранчевій" зоні, а Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ були переведені з "червоної" у "помаранчеву". Тоді Немчінов також повідомляв, що ці епідемічні рівні встановили на 14 днів.

Обмеження для Тернополя і Бережан

Як повідомив на брифінгу 24 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Тернополі та Бережанах, які потрапили до "червоної" зони, запровадять особливий режим роботи міського транспорту та змішаний формат навчання в школах.

Крім того, за словами Степанова, ТЕБ і НС запровадила низку обмежень для цих міст з 28 вересня. Зокрема, буде обмежено посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення, при цьому висадку пасажирів дозволено. Також буде обмежено прийом відвідувачів в установах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, установах торговельного і побутового обслуговування. Ці обмеження не стосуватимуться закладів торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами, банків і страхових компаній, медичних практик, поштових відділень, АЗС тощо. 

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Нагадаємо, 16 вересня уряд України змінив критерій віднесення регіонів до "червоної" зони епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. Регіони України відноситимуть до "червоної" зони, якщо там буде перевищення середнього рівня захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч осіб за 14 днів більш ніж у 5 разів. 

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