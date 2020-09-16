Нове зонування: Київ - у "жовтій", Тернопіль - знову в "червоній"

Державна комісія з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на позачерговому засіданні в четвер, 24 вересня, встановила нове епідемічне зонування в Україні з 28 вересня. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Читайте також: Як і чому "червоні" міста в Україні бунтують проти карантину

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 28 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ перейшло в "жовту" зону! До "червоної" зони буде віднесено міста Тернопільта Бережани Тернопільської області", - повідомив Немчінов. Він також зазначив, що такі епідемічні рівні встановили на 14 днів.

Згідоно з епідемічним зонуванням, що набуло чинності з 21 вересня, Київ залишався у "помаранчевій" зоні, а Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ були переведені з "червоної" у "помаранчеву". Тоді Немчінов також повідомляв, що ці епідемічні рівні встановили на 14 днів.

Обмеження для Тернополя і Бережан

Як повідомив на брифінгу 24 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Тернополі та Бережанах, які потрапили до "червоної" зони, запровадять особливий режим роботи міського транспорту та змішаний формат навчання в школах.

Крім того, за словами Степанова, ТЕБ і НС запровадила низку обмежень для цих міст з 28 вересня. Зокрема, буде обмежено посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення, при цьому висадку пасажирів дозволено. Також буде обмежено прийом відвідувачів в установах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, установах торговельного і побутового обслуговування. Ці обмеження не стосуватимуться закладів торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами, банків і страхових компаній, медичних практик, поштових відділень, АЗС тощо.

Читайте також: В Івано-Франківську вирішили відкрити школи та дитсадки попри "червону зону"

Нагадаємо, 16 вересня уряд України змінив критерій віднесення регіонів до "червоної" зони епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. Регіони України відноситимуть до "червоної" зони, якщо там буде перевищення середнього рівня захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч осіб за 14 днів більш ніж у 5 разів.