 Коронавірус в Україні: 2905 нових випадків за добу, 53 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: 2905 нових випадків за добу, 53 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 2905 нових випадків зараження коронавірусом, 1267 пацієнтів одужали, 53 людини з коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Тернопільській, Харківській та Одеській областях.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 2905 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 2905 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у вівторок, 15 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 53 людини, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 1267 пацієнтів одужали.

Читайте також: Боротьба з коронавірусом: вірусолог пропонує змінити стратегію

Зафіксоване за останню добу число нових випадків - не найвище в Україні з початку пандемії COVID-19. Про найвищий показник повідомляли 11 вересня - 3144 нових випадків.

Читайте також: Коронавірусні антирекорди. Чому в Україні зростає кількість хворих

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Тернопільській (390), Харківській (307), Одеській (306) областях, а також у Києві (285 нових випадків).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 159 702 випадків інфікування, 3264 людини з коронавірусом померли, а 70810 пацієнтів одужали.

Читайте також: COVID-19: через наплив пацієнтів в Україні відкривають лікарні другої хвилі

Нагадаємо, про найбільшу добову кількість жертв з коронавірусом - 72 померлих  - повідомляли 12 вересня.

Дивитись відео 08:16

Антирекорди COVID-19: як захищаються від коронавірусу на Київщині (01.09.2020)

Також за темою

Ukraine Vannytsia Coronavirus Krankenwagen

Коронавірус в Україні: 2462 нові випадки за добу, 33 померлих 14.09.2020

В Україні за останню добу зафіксували 2462 нові випадки зараження коронавірусом, 650 пацієнтів одужали, 33 людини з коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Тернопільській та Харківській областях.

Ukraine | Krankenwagenstation in Uschhorod

Коронавірус в Україні: рекордні 2438 нових випадків, 48 померлих 28.08.2020

В Україні за останню добу зафіксували 2438 нових випадків зараження коронавірусом, 48 людей померли, 866 пацієнтів одужали. Найбільше інфікувань підтвердили у Києві, а також у Харківській і Тернопільській областях.

Deutschland Köln | Coronavirus | Innenstadt

Дослідження RKI: де найвищий ризик заразитися коронавірусом 25.08.2020

У ФРН знову зростає число хворих на COVID-19. Фахівці Інституту імені Роберта Коха з'ясували, у яких місцях люди найчастіше заражаються вірусом, а де такої небезпеки практично немає.

Реклама

Докладно

Крістіан Дростен

Стримати коронавірус восени: що пропонує відомий вірусолог

Крістіан Дростен виступив із пропозиціями, як уникнути карантину восени. Тож, що саме пропонує фахівець?  

Лише у Києві - десятки недобудованих багатоповерхівок

Чому афера "Еліта-центр" нічому не навчила українців

Чому в Україні досі можливі фінансово-будівельні "піраміди"?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  