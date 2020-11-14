Колгосп "Комуніст" з єврейських надгробків (відео)

Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Репортаж DW.
Колгосп "Комуніст" у селі Чабарівка біля містечка Гусятин на Тернопільщині - це не лише пам'ятник краху планової економіки, а й приклад цинічної нерозбірливості у виборі будівельних матеріалів. Упереміш зі звичайним камінням - уламки мацев. Єврейських надгробків. Місцеві корівники збудовані, зокрема і з могильних плит. Дивіться шокуючу історію:
Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.
Під час будівництва житлового комплексу в білоруському Бресті будівельники виявили, що зводять елітне житло, по суті, на кістах понад тисячі євреїв, яких вбили тут в часи Другої світової війни.