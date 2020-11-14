 Колгосп ″Комуніст″ з єврейських надгробків (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.11.2020

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Політика й суспільство

Колгосп "Комуніст" з єврейських надгробків (відео)

Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Репортаж DW.

Місцеві активісти намагаються виправити злочини нацистів та радянської влади проти євреїв

Місцеві активісти намагаються виправити злочини нацистів та радянської влади проти євреїв

Колгосп "Комуніст" у селі Чабарівка біля містечка Гусятин на Тернопільщині - це не лише пам'ятник краху планової економіки, а й приклад цинічної нерозбірливості у виборі будівельних матеріалів. Упереміш зі звичайним камінням - уламки мацев. Єврейських надгробків. Місцеві корівники збудовані, зокрема і з могильних плит. Дивіться шокуючу історію:

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Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.  

Елітне житло на кістках: як забудовують історичний центр Бреста (відео)

Під час будівництва житлового комплексу в білоруському Бресті будівельники виявили, що зводять елітне житло, по суті, на кістах понад тисячі євреїв, яких вбили тут в часи Другої світової війни.  

Революція у синагозі: жінка веде іудейське богослужіння (відео)

Перша у Франції жінка, яка веде іудейські богослужіння у синагогах - це справжня революція для ортодоксальних іудеїв. Історично роль головного співця молитов - чоловіча справа. Але нині все змінюється.  

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Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Нині місцеві активісти хочуть віддати належне мертвим і історії свого краю.

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