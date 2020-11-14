Колгосп "Комуніст" з єврейських надгробків (відео)

Колгосп "Комуніст" у селі Чабарівка біля містечка Гусятин на Тернопільщині - це не лише пам'ятник краху планової економіки, а й приклад цинічної нерозбірливості у виборі будівельних матеріалів. Упереміш зі звичайним камінням - уламки мацев. Єврейських надгробків. Місцеві корівники збудовані, зокрема і з могильних плит. Дивіться шокуючу історію: