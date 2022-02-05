Переговори у Відні щодо іранської ядерної програми зайшли у глухий кут

Тегеран вимагає від Вашингтона зняття санкцій в обмін на згортання своєї ядерної програми. У США вважають, що умови Ірану виходять за межі предмета переговорів. Згортання ядерної програми Ірану під питанням.