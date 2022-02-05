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Тегеран

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тегеран". Тегеран є столицею Ірану.

Кількість населення столиці Ірану Тегерана становить приблизно 8,7 мільйона осіб. Таким чином Тегеран є найбільшим іранським містом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Держдеп: США відновлять винятки із санкцій проти Ірану

Держдеп: США відновлять винятки із санкцій проти Ірану 05.02.2022

Влада США має намір відновити скасовані Дональдом Трампом винятки з режиму санкцій щодо ядерної програми Ірану. Тегеран заявив, що це правильний, але недостатній крок.

Переговори у Відні щодо іранської ядерної програми зайшли у глухий кут

Переговори у Відні щодо іранської ядерної програми зайшли у глухий кут 05.12.2021

Тегеран вимагає від Вашингтона зняття санкцій в обмін на згортання своєї ядерної програми. У США вважають, що умови Ірану виходять за межі предмета переговорів. Згортання ядерної програми Ірану під питанням.
Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій

Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій 01.12.2021

Першу сходинку в рейтингу найдорожчих міст очолив ізраїльський Тель-Авів. Київ посів 88-ме місце, що на 13 сходинок вище за попередній результат.

Збиття літака МАУ: міжнародна група закликала Іран сплатити репарації

Збиття літака МАУ: міжнародна група закликала Іран сплатити репарації 25.11.2021

Україна, Канада, Швеція та Великобританія закликали Іран провести переговори щодо репарацій за збиття літака МАУ над Тегераном до кінця цього року. Нині Іран, за даними чотирьох країн, уникає таких переговорів.

Збиття літака МАУ: посол України не бере участі в судовому засіданні в Ірані

Збиття літака МАУ: посол України не бере участі в судовому засіданні в Ірані 22.11.2021

Українська сторона наразі не отримала запитувані документи та інформацію у справі щодо збиття Іраном літака МАУ, тому вважає недоцільною участь посла у судовому засіданні щодо цієї справи в Ірані.

Іран і МАГАТЕ домовилися поновити співпрацю

Іран і МАГАТЕ домовилися поновити співпрацю 12.09.2021

Інспектори МАГАТЕ зможуть і надалі вести спостереження за ядерними об'єктами Ірану. Ця домовленість дає надію на відновлення ядерної угоди.
COVID-19: Іран запроваджує суворий локдаун тривалістю у тиждень

COVID-19: Іран запроваджує суворий локдаун тривалістю у тиждень 15.08.2021

Стрімке поширення коронавірусу в країні змусило владу Ірану запровадити короткий, але жорсткий локдаун.
Новий президент Ірану назвав умову повернення до атомних переговорів

Новий президент Ірану назвав умову повернення до атомних переговорів 06.08.2021

Тегеран повернеться до атомних переговорів із Заходом, якщо вони приведуть до скасування санкцій з боку США, заявив новообраний президент Ірану Ібрагім Раісі.

Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані

Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані 18.07.2021

Подальше проведення переговорів щодо ядерної програми Ірану Тегеран пов'язує з формуванням нового уряду. США звинувачують Іран у тому, що він завів переговори в глухий кут.

Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом

Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом 21.06.2021

Саме Сполучені Штати повинні повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року, вважає новообраний президент Ірану Ібрагім Раісі. Він також не має наміру обговорювати з Байденом іранську ракетну програму.
МАГАТЕ більше не має доступу до ядерних об'єктів Ірану

МАГАТЕ більше не має доступу до ядерних об'єктів Ірану 23.05.2021

Міжнародні експерти МАГАТЕ більше не мають доступу до даних та знімків ядерних об'єктів Ірану через закінчення відповідної угоди, заявив Тегеран.
Берлін, Лондон і Париж засудили плани Ірану збагачувати уран

Берлін, Лондон і Париж засудили плани Ірану збагачувати уран 14.04.2021

Тегеран робить серйозний крок у напрямку розробки ядерної зброї, застерігають в МЗС трьох країн. Німеччина, Франція і Великобританія вбачають у цьому загрозу для переговорів довкола ядерної програми Ірану.

Іран заявив про намір збагачувати уран до 60 відсотків

Іран заявив про намір збагачувати уран до 60 відсотків 13.04.2021

США назвали провокацією заяву Тегерана про збагачення урану до 60 відсотків. Це ставить під сумнів серйозність намірів Ірану на переговорах у Відні, кажуть у Білому домі.
Переговори щодо ядерної угоди: Іран бачить конструктив, а США - довгий шлях

Переговори щодо ядерної угоди: Іран бачить конструктив, а США - довгий шлях 06.04.2021

Під час першого раунду переговорів про іранську ядерну угоду представники Вашингтона та Тегерана спілкувались за посередництва ЄС. Тегеран повідомив про конструктивний початок, а Вашингтон очікує довгий процес.
Збиття літака МАУ: в Ірані обвинувачують 10 чиновників

Збиття літака МАУ: в Ірані обвинувачують 10 чиновників 06.04.2021

Десятьом чиновникам в Ірані висунули звинувачення у зв'язку зі справою про збиття літака авіакомпанії МАУ в січні 2020 року.
Іран відмовляється від прямих перемовин зі США щодо ядерної угоди

Іран відмовляється від прямих перемовин зі США щодо ядерної угоди 04.04.2021

Тегеран ні прямо, ні непрямо не вступатиме у переговори зі США у Відні, де має відбутися зустріч спільної комісії щодо іранської ядерної угоди. Водночас Тегеран знов закликав Вашингтон зняти з нього економічні санкції.
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