В Ірані затвердили шістьох кандидатів на вибори президента

Рада вартових конституції Ірану затвердила шістьох учасників позачергових президентських виборів, які відбудуться 28 червня. Загалом свої заявки на участь у виборах подали 80 кандидатів.

Рада вартових конституції Ірану затвердила шістьох кандидатів на позачергових президентських виборах, які відбудуться 28 червня. Як передає агенція dpa, загалом свої заявки на участь подали 80 кандидатів, проте рада, яка складається з шістьох священнослужителів і шістьох юристів, усунула більшість з них від майбутніх виборів.

З-поміж інших у праві балотуватися відмовили колишньому президенту Ірану Махмуду Ахмадінеджаду, колишньому спікеру парламенту Алі Ларіджану та Мохаммеду Мохберу, який виконує функції президента після загибелі Ебрагіма Раїсі 19 травня. Зазначається, що поміркованим політикам і кандидатам від реформаторського табору Рада вартових конституції також заборонила балотуватися.

Серед затверджених кандидатів - чинний спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф, який в минулому був мером Тегерана та генералом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), колишній глава МВС та міністерства юстиції Мостафа Пурмохаммаді, який зіграв певну роль у масових стратах у 1980-х роках, колишній міністр охорони здоров'я Масуд Пезешкіан, нинішній мер Тегерана Аліреза Закані.

Ультраконсервативний табір представляє Саїд Джалілі, прихильник жорсткої лінії та колишній головний учасник ядерних переговорів, а також віцепрезидент Амір-Хоссейн Газізаде Хашемі.

В Ірані президент не є главою держави, але очолює уряд. Реальна влада зосереджена в руках релігійного лідера аятолли Алі Хаменеї.