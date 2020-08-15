 США хочуть відновити санкції ООН проти Ірану і погрожують Росії та Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2020

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Новини

США хочуть відновити санкції ООН проти Ірану і погрожують Росії та Китаю

Вашингтон має намір активувати механізм відновлення штрафних заходів ООН щодо Тегерана. Держсекретар Майк Помпео пригрозив Росії і Китаю санкціями в разі незгоди з цією вимогою.

Держсекретар США Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео застеріг Росію і Китай від ігнорування вимоги США запустити механізм відновлення санкцій ООН щодо Ірану. Про це він заявив в середу, 19 серпня, в ефірі телеканалу Fox News.

Відповідаючи на запитання, чи загрожують в іншому випадку санкції вже Москві і Пекіну, Помпео сказав: "Абсолютно вірно". Раніше в цей день президент США Дональд Трамп заявив про плани повернути штрафні заходи ООН проти Тегерана. У Держдепартаменті уточнили, що Помпео поїде 20 серпня в Нью-Йорк, щоб ініціювати відновлення санкцій в Раді Безпеки ООН. Йдеться, зокрема, і про збройне ембарго.

У своєму виступі Помпео заявив, що режим санкцій щодо Ірану безсумнівно буде відновлено, після чого "світ стане безпечнішим". "У іранців не буде можливості купувати російські засоби протиповітряної оборони, китайські танки і все, що загрожує миру і стабільності на Близькому Сході", - сказав держсекретар США.

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Чи можуть США вимагати санкцій ООН проти Ірану

Механізм відновлення санкцій було закладено в резолюції 2231 Ради Безпеки ООН, яка ратифікувала ядерну угоду з Іраном, підписану в 2015 році. Відповідно до цього пункту, у разі невиконання умов угоди будь-хто з її учасників може зажадати відновлення штрафних заходів - і інші сторони не можуть накласти вето на цю вимогу.

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Однак у 2018 році Сполучені Штати заявили про односторонній вихід з угоди щодо іранської ядерної програми. У зв'язку з цим Великобританія, Німеччина і Франція та інші країни-підисанти вважають, що США більше не є учасником угоди і не мають правової можливості вимагати відновлення санкцій ООН проти Тегерана, зазначає інформагентство AFP. У Білому домі, навпаки, переконані, що формально Вашингтон має право скористатися цим механізмом, бо брав участь у підписанні угоди. Як наголошує AFP, цей механізм відновлення санкцій ще ніколи не використовувався.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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