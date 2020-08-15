США хочуть відновити санкції ООН проти Ірану і погрожують Росії та Китаю

Держсекретар США Майк Помпео застеріг Росію і Китай від ігнорування вимоги США запустити механізм відновлення санкцій ООН щодо Ірану. Про це він заявив в середу, 19 серпня, в ефірі телеканалу Fox News.

Відповідаючи на запитання, чи загрожують в іншому випадку санкції вже Москві і Пекіну, Помпео сказав: "Абсолютно вірно". Раніше в цей день президент США Дональд Трамп заявив про плани повернути штрафні заходи ООН проти Тегерана. У Держдепартаменті уточнили, що Помпео поїде 20 серпня в Нью-Йорк, щоб ініціювати відновлення санкцій в Раді Безпеки ООН. Йдеться, зокрема, і про збройне ембарго.

У своєму виступі Помпео заявив, що режим санкцій щодо Ірану безсумнівно буде відновлено, після чого "світ стане безпечнішим". "У іранців не буде можливості купувати російські засоби протиповітряної оборони, китайські танки і все, що загрожує миру і стабільності на Близькому Сході", - сказав держсекретар США.

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Чи можуть США вимагати санкцій ООН проти Ірану

Механізм відновлення санкцій було закладено в резолюції 2231 Ради Безпеки ООН, яка ратифікувала ядерну угоду з Іраном, підписану в 2015 році. Відповідно до цього пункту, у разі невиконання умов угоди будь-хто з її учасників може зажадати відновлення штрафних заходів - і інші сторони не можуть накласти вето на цю вимогу.

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Однак у 2018 році Сполучені Штати заявили про односторонній вихід з угоди щодо іранської ядерної програми. У зв'язку з цим Великобританія, Німеччина і Франція та інші країни-підисанти вважають, що США більше не є учасником угоди і не мають правової можливості вимагати відновлення санкцій ООН проти Тегерана, зазначає інформагентство AFP. У Білому домі, навпаки, переконані, що формально Вашингтон має право скористатися цим механізмом, бо брав участь у підписанні угоди. Як наголошує AFP, цей механізм відновлення санкцій ще ніколи не використовувався.