 В ЄС розкритикували рішення США відновити санкції щодо окремих ядерних об′єктів в Ірані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2020

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Новини

В ЄС розкритикували рішення США відновити санкції щодо окремих ядерних об'єктів в Ірані

ФРН, Франція та Великобританія відреагували на рішення США скасувати винятки з режиму санкцій щодо ядерних об'єктів в Ірані. Наголошується, що ці об'єкти використовувалися у мирних цілях.

Важководний реактор поблизу міста Ерак в Ірані

Важководний реактор поблизу міста Ерак в Ірані

Німеччина, Франція та Великобританія розкритикували рішення США припинити дію винятків з американських санкцій щодо  ядерних об'єктів Ірану. Про це ідеться у оприлюдненій у суботу, 30 травня, спільній заяві представників міністерств закордонних справ ФРН, Франції та Великобританії, до якої також приєдналась Зовнішньополітична служба ЄС.

"Ми глибоко шкодуємо про рішення США припинити дію трьох винятків щодо проєктів, закладених у спільному плані дій з ядерної програми Ірану", - йдеться у документі. У ньому нагадали, що згадані "проєкти, схвалені резолюцією Ради Безпеки ООН 2231, слугують інтересам нерозповсюдження ядерної зброї та надають міжнародній спільноті запевнення у винятково мирному та безпечному характері ядерної діяльності Ірану". Сторони проведуть проводять консультації задля оцінки наслідків рішення США.

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Ці винятки із санкцій США дозволяли, зокрема, європейським, китайським та російським компаніям працювати над модернізацією реактору поблизу міста Ерак в Ірані.

Нагадаємо, у 2015 році у Відні було укладено угоду між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією та Німеччиною щодо ядерної програми Ірану. На початку травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану. Тегеран у відповідь почав скорочувати свої зобов'язання за угодою, однак оскільки деякі винятки з санкцій США таки діяли, співробітництво інших колишніх партнерів тривало.

28 травня 2020 року держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон скасує усі винятки з режиму санкцій щодо усіх ядерних об'єктів в Ірані. Це рішення набуде чинності через 60 днів. США дають цей час для того, щоб іноземні компанії змогли встигнути припинити співпрацю з іранськими ядерними об'єктами.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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