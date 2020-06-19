Рада Безпеки ООН відхилила пропозицію США

Рада Безпеки ООН відхилила проєкт резолюції Сполучених Штатів відносно продовження збройного ембарго щодо Ірану, оскільки більшість членів Радбезу при голосуванні утрималися. Про це у ніч на суботу, 15 серпня, повідомив держсекретар США Майк Помпео, назвавши відмову Радбезу "заступитися за мир і безпеку" "непрощенною".

Резолюцію, крім США, підтримала Домініканська Республіка, проти виступили Росія та Китай. Німеччина, Франція, Великобританія, Бельгія, В'єтнам, Південна Африка, Індонезія, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс та Естонія утрималися.

Термін дії збройного ембарго щодо Ірану закінчується 18 жовтня 2020 року, російська сторона неодноразово заявляла, що не бачить підстав для його продовження.

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США, втім, вже оголосили про те, що збираються працювати над поверненням санкцій відносно Ірану.

"Політика адміністрації Трампа по досягненню миру на Близькому Сході витримає кричущі невдачі Радбезу ООН", - заявила постійна представниця США в ООН Келлі Крафт.